Как изменятся правила подключения к электросетям в Украине

В Украине утвердили новую методику нестандартных присоединений к энергосетям и размеры ставок присоединения в регионах.

Раньше потребителя, который заказывал присоединение к энергосетям от 50 кВт, облэнерго называло нестандартным, требовало проект и отдельно рассчитывало стоимость присоединения к своим сетям. Стоимость была настолько непрогнозируема, что до самого завершения потребитель мог не знать окончательную смету.

Теперь размер оплаты нестандартного присоединения от 160 кВт до 5 МВт варьируется от 3094 грн до 9428 грн за 1 кВт установленной мощности в разных регионах. А средняя ставка нестандартного присоединения — 6,1 тыс. грн.

Представители "зеленой генерации" хоть назвали ставки присоединений неподъемными, признают, что сама методика прозрачна, а процесс действительно упрощается.

Реформа в нестандартных присоединениях к энергосетям должна помочь Украине подняться в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business. Бонусом для бизнеса станет упрощение работы с электропередающими организациями. Получилась мини-реформа или нет — разбирается Delo.UA.

Предпринимателям станет легче?

В документе речь идет о нестандартных присоединениях к электросетям установок от 160 кВт до 5 МВт. В эту категорию входят небольшие солнечные и ветровые электростанции, холодильные установки, дата-центры, строители и другие предприниматели. Несмотря на свою "нестандартность" — категория потребителей довольно большая, чтобы ею заинтересовались.

До 2017 года у них были сложности с подключением к электросетям. Так стоимость нестандартных присоединений (выше 50 кВт) определялась на основании "договорных отношений" с местным монополистом — облэнерго. А срок присоединения мог растянуться почти на год — 281 день, согласно данным Doing Business (рейтинг выпущен в ноябре 2016-го, будет обновлен в октябре 2017 года).

Но с 2017 года начинает действовать новая методика, которую 31 января утвердила Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в энергетике и коммунальных услугах (НКРЭКУ). Комиссия разбила оплату присоединения на две части. С одной стороны методика стандартизирует ставку на установленную мощность, с другой — отделяет линейную составляющую и ставку за присоединение.

Таким образом конкретизирована стоимость "последнего километра" присоединения крайней точки заказчика к сети облэнерго. Это значит, что облэнерго не сможет внести в проект "очень нужный" трансформатор или построить линию подлиннее.

Также новый порядок унормирует также сроки присоединений и ставку платежа за это. Дискуссия вокруг ставки за 1 кВт установленной мощности оказалась громкой. Цена стала прозрачной, но в некоторых областях — ощутимо повысилась.

Ранее цена рассчитывалась индивидуально для каждого проекта, поэтому облэнерго не раскрывали стоимость своих услуг. Поэтому сложно оценить насколько она выросла.

Но, по словам Дмитрия Боярчука, координатора Программы USAID "Лідерство в економічному врядуванні" (ЛЕВ), исполнительного директора CASE Украина, новая ставка более, чем интересна для облэнерго.

Но Боярчуку сложно оценить, как повлияют ставки на позиции Украины в рейтинге Doing Business.

Количество процедур сокращается, но стоимость присоединения резко возрастает.

Также пока нет четкого понимания, как новая методика повлияет на сроки. Поэтому можно говорить только о частичном или условном упрощении присоединений.

Альтернативное мнение

Одними из первых высказали недовольство в Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЭ). Ее представители заявили, что с новой ценой затраты на строительство и присоединение новых станций вырастут на 30%. Решение НКРЭКУ разрабатывалось, чтобы создать прозрачный механизм присоединения новых объектов к электросети, но размеры ставок — завышены и необоснованны, сетуют в УАВЭ.

Глава УАВЭ Алексей Оржель на заседании комиссии 31 января заявил, что средняя ставка присоединения вырастет до 30% от общей стоимости проекта, хотя раньше была 10%. По его словам, у ассоциации не было вопросов к прозрачности формулы, но был вопрос — какая будет цена за присоединение.

По его словам, во время обсуждения максимальная ставка обсуждалась на уровне 3,5 тыс. грн. Однако, согласно решению НКРЭКУ, оказалось, что это — 9,428 тыс. грн за 1 кВт — в Полтавской области. Средняя ставка по Украине — 6,1 тыс. грн.

Аналогичное мнение за заседании высказал глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков. По его словам, стоимость строительство станции на альтернативных источниках составляет $750-800 за 1 кВт установленной мощности, в зависимости от масштаба.

"В мире существует схема, сколько можно потратить на присоединение — 5-10% строительства. В наших малых солнечных, гидроэлектростанций с новым тарифом выходит 30-50%", — сетует Конеченков. Он считает, что с такими тарифами в Украину не зайдет ни один инвестор.

Впрочем, расчеты представителей альтернативной энергетики ставит под сомнение глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

"Средняя ставка (присоединения — ред.) по Украине — 6 тыс. грн. Это немного больше $200 за 1 кВт мощности. А в 2015 году, при рассмотрении обоснованного "зеленого" тарифа, рассматривалась стоимость строительства альтернативных источников энергии. И стоимость колебалась от 1000 до 1500 евро за кВт", — напомнил глава НКРЭКУ.

Конеченков парировал, что цены на солнечные панели в Европе снижаются на 10-20% ежегодно. Оржель от имени УАВЭ подтвердил, что, в зависимости от масштаба, цена строительства солнечных станций снизилась до 750-800 евро за 1 кВт установленной мощности.

На что глава НКРЭКУ Вовк заявил, что, при таких расчетах, стоимость присоединения раньше обходилась альтернативной энергетике в 1000 грн за 1 кВт. Меньше, чем самое дешевое подключение для бытового потребителя.

Delo.UA уточнило у компаний, которые занимаются строительством солнечных станций "под ключ", сколько стоит 1 кВт установленной мощности малой СЭС в 2017 году. Оказалось, что цена колеблется в диапазоне от $1100 до $1200 (без стоимости присоединения).

Для промышленных СЭС, за счет масштаба, цена 1 кВт может быть ниже.

Источник проблемы — что легло в основу расчетов

В основе ставки на присоединение лежит оценка стоимости активов электропередающих организаций (облэнерго).

Согласно новой методике, стоимость нестандартного присоединения рассчитывается исходя из стоимости замещения активов облэнерго. По словам главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, при определении этого показателя не учитывается строительство абсолютно новых сетей, но учитывается физических износ существующих. Учитывая, что украинские электросети, откровенно говоря, не самые новые в мире — это хорошая новость.

Но, по мнению Боярчука, стоимость присоединений должна была исходить из оценки себестоимости работ, а не из стоимости активов. Таким образом, учитывались бы непосредственные затраты на присоединение.

Аналитики CASE Ukraine тоже работали над методикой расчета стоимости нестандартных присоединений и предлагали взять историческую стоимость аналогичных работ, погрешность на инфляцию, загрузку сетей, степень напряжения. По словам Боярчука, стоимость 1 кВт установленной мощности в разы отличалась от того, что предлагает НКРЭКУ и была бы не столь привлекательна для облэнерго.

Боярчук считает, что НКРЭКУ лавировало между двумя проблемами — избежать обвинений в манипуляциях и обеспечить достаточную ставку присоединения, "чтобы не обидеть никого из облэнерго". Собственно, поэтому остановились на ставке на основе стоимости активов.

"Тогда все вопросы к тем, кто оценил стоимость активов, а сама методика очень прозрачна и понятна", — отмечает Боярчук.

Для подсчета стоимости присоединений использовали оценку активов 11 облэнерго.

Ее в июне или декабре 2016 года проводили международные аудиторские компании Deloitte и Ernst&Young по методике Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины.

Для остальных электропередающих компаний вывели среднее арифметическое из стоимости 11 оцененных.

В результате, для первых 11-ти ставка за 1 кВт мощности нестандартного присоединения колеблется от 3 тыс. грн до 9,4 тыс. грн. А для остальных — едина, 6,124 тыс. грн.

Пока первые, кто публично озвучил несогласие с новыми ставками — представители альтернативной энергетики. Они получили поддержку оператора магистральных сетей НЭК "Укрэнерго". В частности, на Facebook-странице "Укрэнерго" заявили, что предлагают привлечь профильные ассоциации производителей альтернативной энергетики к обсуждению новых ставок и применить лучший иностранный опыт.

Впрочем, дальше заявления в соцсетях дело не пошло. Представителя компании даже не было на заседании комиссии. Хотя новая методика касается и "Укрэнерго", их ставка за 1 кВт установленной мощности по новым правилам составит 6,128 тыс. грн. И по заявлениям компании, "Укрэнерго" будет получать гораздо больше средств за присоединение, чем раньше.

Новые ставки нестандартных присоединений в 2017 году

Электропередающая организация Стоимость нестандартного присоединения электроустановок к электрическим сетям на 2017 год, тыс. грн / 1 кВт (без налога на добавленную стоимость) ДТЭК Крымэнерго 6,126 Винницаоблэнерго 8,745 Волыньоблэнерго 6,126 ДТЭК Днепроблэнерго 3,368 ДТЭК Донецкоблэнерго 6,126 Житомироблэнерго 6,126 Закарпаттяоблэнерго 6,126 Запорожьеоблэнерго 6,126 Прикарпатьеоблэнерго 4,630 Киевэнерго 3,094 Киевоблэнерго 5,583 Кировоградоблэнерго 5,733 Луганское энергетическое объединение 6,126 Львовоблэнерго 6,673 Николаевоблэнерго 6,126 Одессаоблэнерго 6,126 Полтаваоблэнерго 9,428 Ривнеоблэнерго 6,126 Севастопольоблэнерго 6,126 Сумыоблэнерго 7,324 Тернопольоблэнерго 6,126 Харьковоблэнерго 6,126 Херсоноблэнерго 6,126 Хмельницкоблэнерго 6,126 Черкассыоблэнерго 6,126 Черновцыоблэнерго 6,126 Черниговоблэнерго 6,126 Региональные электрические сети 6,126 ДТЭК ПЭМ — Энергоуголь 6,126 Укрзализныця 6,126 Атомсерви 6,126 ДТЭК Высоковольтные сети 6,126 Городские электрические сети, г. Кузнецовск 6,126 Энергия-Новояворовск 6,126 Энерги-Новый Раздол 6,126 102 Преприятие электрических сетей 6,126 ПЭЭМ ЦЭК 5,413 Затокские электрические сети 6,126 Восточно-Крымская энергетическая компания 6,126 НЭК "Укрэнерго" 6,126

Источник: НКРЭКУ