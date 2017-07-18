В "Укрпочте" кадровые ротации

Лилия Бушина назначена на позицию заместителя генерального директора по персоналу в ПАО "Укрпочта". Лилия пришла в компанию в феврале 2017 года на должность директора департамента зарплат и кадровой политики.

Работает в сфере управления персоналом уже более 17 лет, в том числе в таких компаниях, как Tetra Pak Ukraine, Weatherford Ukraine, Метинвест, Creative Group.

В феврале 2015 присоединилась к команде министра Абромавичуса и в течение двух лет принимала участие в реформировании Министерства экономического развития и торговли Украины, где успешно внедрила изменения в должности директора департамента персонала.

О том, какие изменения ожидают "Укрпочту" в сфере кадровой политики, а также как будут усовершенствоваться процессы рекрутинга, обучения и развития персонала читайте в интервью Лилии Бушиной в ближайшее время на Delo.UA.