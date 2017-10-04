За 9 месяцев сеть EVA открыла больше сотни магазинов

За первых 9 месяцев 2017 года крупнейшая в Украине сеть магазинов drogerie EVA открыла 101 торговую точку.

За последнюю неделю сентября в сети магазинов EVA открылось четыре магазина. Новые торговые точки появились в Киевской, Винницкой и Полтавской областях. Благодаря этим открытиям, количество торговых точек ЕVA к началу октября выросло до 549.

Отметим, что на начало 2017 года сеть насчитывала 448 магазинов.

ЕVA — национальная сеть магазинов формата drogerie для женщин, созданная в 2002 году. Ассортимент сети — косметика, парфюмерия, средства личной гигиены, бытовая химия, товары по уходу за детьми, бижутерия и аксессуары. Магазины компании представлены во всех областях Украины. Общая торговая площадь сети составляет более 70 000 кв. м.

В 2016 году чистый доход ЕVA от реализации продукции составил более 4,84 млрд грн, что на 25,4% больше, чем в 2015 году.