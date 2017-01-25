Возмещение НДС станет автоматизированным и ежедневным — Минфин

По материалам:
Раздел: Новости предпринимательства > Налоги
Теги: александр данилюк , возмещение ндс , ндс , минфин , реестр
Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
|покупка
|продажа
|НБУ
|USD
|-
|-
|27.23
|EUR
|-
|-
|29.27
|RUB
|-
|-
|0.46
|ДТ
|СПБТ
|Донецкая область
|22.09
|12.92
|Киевская область
|21.73
|11.61
|Львовская область
|21.67
|12.21
влажность:
давление:
ветер:
— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.