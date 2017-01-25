Возмещение НДС станет автоматизированным и ежедневным — Минфин

25 января 2017, 14:07
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Минфин пообещал обеспечить ежедневную публикацию реестра возмещения НДС на своем сайте

Возмещение НДС станет автоматизированным и ежедневным — Минфин | Налоги | Дело Увеличить картинку

Министерство финансов Украины будет администрировать единый Реестр заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС), соответствующее постановление утвердил Кабинет министров в Киеве в среду.

"Процесс возмещения станет автоматизированным, ежедневным. Значительно уменьшаются возможности для коррупции", — представил документ на заседании министр финансов Александр Данилюк.

Он отметил, что Минфин обеспечит ежедневную публикацию реестра возмещения НДС на своем сайте.

Функция возмещения НДС перешла от Государственной фискальной службы Украины к Министерству финансов. Соответствующее положение содержится в изменениях в Налоговый кодекс, подписанных президентом Петром Порошенко 30 декабря.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: александр данилюк , возмещение ндс , ндс , минфин , реестр

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Возмещение НДС станет автоматизированным и ежедневным — Минфин | Налоги | Дело
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