Возмещение НДС станет автоматизированным и ежедневным — Минфин

Ближе к делу: как государству наладить сотрудничество с бизнесом Юрий Гусев

глава проектного офиса ГЧП SPILNO Как государству и бизнесу преодолеть предыдущий негативный опыт и выстроить эффективное сотрудничество в инфраструктурных проектах. В частности, их

Владельцы "Нова пошта": Малому бизнесу нужны базовые знания и стимул для развития Вячеслав Климов

сооснователь компании "Нова пошта" Почему "Нова пошта" готова вкладываться в обучение предпринимателей, в чем преимущества малого бизнеса и какими будут тренды в

Книги, які ламають шаблони: "Думай як фрік", "Ніколи не їжте наодинці", "Доставка щастя" Тетяна Калашнюк

Калашнюк Тетяна спеціаліст з комунікацій компанії "Фармак", голова PR-комітету European Business Association В нашій компанії є розкішна бібліотека з тисячами книг. З-поміж них чимало бізнес-новинок. Я частенько втамовую там свій