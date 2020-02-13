Цены на промышленную продукцию падают третий месяц подряд — Госстат

По результатам 2019 года впервые в истории независимой Украины цены промышленных производителей ушли в минус. Об этом сообщает "ГМК-Центр".

Авторы издания, анализируя данные Государственной службе статистики, обнаружили, что в январе 2020 года цены производителей промышленной продукции снизились на 5,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Январь стал третьим подряд месяцем снижения индекса цен производителей промышленной продукции. В то же время, темпы падения по сравнению с предыдущим месяцем несколько замедлились:

– ноябрь 2019 года — минус 4,5%;

– декабрь 2019 года — минус 7,4%;

– январь 2020 года — минус 5,9%.

В добывающей промышленности в первый месяц года цены опустились в среднем на 16,6%. Больше всего по ценам просела добыча каменного угля — на 31,5%. Добыча углеводородов — на 20,5%, добыча железных руд — на 11,8%.

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В перерабатывающей промышленности цены упали на 5,5%. В этом сегменте лидером по динамике снижения цен стало металлургическое производство и производство готовых металлических изделий. Здесь цены упали на 17,9%.

В Госстате отмечают, что снижение индекса цен на промышленную продукцию свидетельствует о продолжающемся сокращении спроса на товары большинства производителей. Причем как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Соответственно, в ближайшей перспективе в Украине следует ожидать дальнейшего сокращения объемов промышленного производства и замедления роста ВВП.

Напомним, промышленное производство в Украине в 2019 году снизилось на 1,8% по сравнению с 2018 годом, при этом в декабре-2019 к декабрю-2018 снижение составило 7,7%.

В ноябре 2019 года украинская промышленность упала на 5% в годовом измерении, что стало худшим показателем после восстановления из кризиса 2014-15 годов. В Минэкономики это объяснили общемировым трендом.

Как известно, в октябре 2019 года промышленное производство в Украине сократилось по сравнению с октябрем 2018 года на 5%.

В августе 2019 года промышленное производство в Украине сократилось по сравнению с августом 2018 года на 1,7% после снижения на 0,2% в июле (к июлю-2018) и на 2,3% — в июне (к июню-2018). А в апреле промпроизводство выросло на 5,2% после увеличения в марте на 2,1% и падения в феврале и январе 2019 года — на 1,8% на 3,3% соответственно.