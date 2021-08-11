Главой Харьковской ОГА может стать люстрированный офицер СБУ Верхогляд — СМИ

На должность главы Харьковской ОГА может претендовать люстрированный экс-глава Днепропетровской СБУ Владимир Верхогляд. Его связывают с контрабандой, торговлей наркотиками, коррупцией и другими преступлениями.

Лоббирует назначение Верхогляда бизнесмен Илья Павлюк, сообщает РБК-Украина.

Подпишитесь на канал DELO.UA

До назначения в Днепр, Владимир Верхогляд руководил контрразведкой в ​​департаменте защиты экономики.

"О Верхогляде говорил его бизнес: крышевание наркотрафика из РФ, рейдерство, рэкет. Нормальный такой набор. После Майдана был люстрирован. Вроде бы победа. Но через суд отменил люстрацию и еще получил компенсацию от государства 2,5 млн грн",— говорится в материале.

Журналисты пишут, что в Днепропетровской области Верхогляд проводил шикарные вечеринки для СБУ, средства на которые могли "выбиваться" с местных предпринимателей. Одна из вечеринок ко дню СБУ стоила около 50 тысяч долларов.

Кроме того, Верхогляд известен организацией наркотрафика. Основным его активом стало харьковское фармацевтическое предприятие "Здоровье". Помимо изготовления легальных препаратов, фирма могла также быть причастна к изготовлению наркотиков.

Андрей Козарь, бывший сотрудник харьковского ОБНОНа мог помогать Верхогляду с обналичиванием денег. В 2012 году его обвинили в убийстве журналиста Василия Климентьева, который расследовал деятельность главного налоговика Харьковской области Станислава Денисюка и Верхогляда.

По версии журналистов, Верхогляд с Денисюком были задействованы в схеме крышевания кокаинового наркотрафика по маршруту Ильичевск — Одесса — Днепропетровск — Харьков — Москва.

Верхогляда также считают причастным к покушению на сотрудника СБУ Геннадия Голобокова в 2008 году.

"Связывали Верхогляда и с так называемыми "черными" дилерами, в частности, с Бушой Шаркози, который поставлял в Харьковскую область опиатные наркотики", — говорится в журналистском расследовании.

Верхогляд мог организовать также "слив" секретной информации СБУ в 2011 году, после чего начальника УСБУ в Харьковской области Александра Полковниченко сняли с должности.

Верхогляд с супругой владеют недвижимостью в Киеве и Харькове, дорогими авто, яхтой в Крыму, а на банковских счетах имеют немалые суммы. Большая часть имущества появилась после 2010 года.