Политика 1 час назад

"УДАР предлагает налоговые изменения, которые остановят рост цен на жилье", — Палатный

В политсиле считают, что в нынешнем виде налоговый законопроект №5600 вернет налоговую систему Украины в прошлый век

"УДАР предлагает налоговые изменения, которые остановят рост цен на жилье", — Палатный "УДАР предлагает налоговые изменения, которые остановят рост цен на жилье", — Палатный

УДАР Виталия Кличко предлагает внести ряд поправок ко второму чтению законопроекту №5600, чтобы не допустить подорожания недвижимости для граждан.

Соответствующее заявление сделал председатель исполкома партии Артур Палатный.

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"Нужно убрать нормы, которые коснутся рядовых граждан: налогообложение НДФЛ по ставке 18% (вместо 5%) доходов от продажи объектов недвижимости, налогообложение НДС операций по продаже жилья, ведь это приведет к удорожанию недвижимости. А также предоставление налоговым органам права получать по запросу информацию от плательщика не только по факту выявленного правонарушения, но и тогда, когда ГНС ​​выявит факты, которые могут свидетельствовать о нарушении налогоплательщиком требований законодательства", — заявил политик.

Он отметил, что в нынешнем виде налоговый законопроект вернет налоговую систему в прошлое столетие.

"До 15 июля существует возможность внести поправки в принятый в первом чтении законопроект №5600, который существенно усиливает налоговое давление на большинство сфер экономики и усиливает полномочия налоговиков. В случае принятия в нынешнем виде законопроект вернет налоговую систему в девяностые годы прошлого столетия. Нужно отменить ряд убийственных нововведений", — заявил Палатный.

Также председатель исполкома УДАРа высказался против урезания прав на получение бюджетного возмещения и возможности налоговой брать в налоговый залог (без решения суда) движимое и недвижимое имущество налогоплательщика (в том числе произведенной продукции), если плательщик оспаривает доначисленные обязательства.

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