Укрсиббанк присоединился к инициативе Mastercard по высадке 100 млн деревьев

Укрсиббанк решил присоединиться к глобальной инициативе Mastercard Priceless Planet Coalition по высадке 100 млн деревьев мире за пять лет для снижения уровня СО 2 и оргнанизовать высадку 75 тысяч деревьев для борьбы с изменениями климата.

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

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По мнению 70% украинцев, проблема глобального потепления обострилась за последние пять лет, и 83% согласны, что борьба с климатическими изменениями — важнейшая задача человечества. При этом 77% подтверждают, что изменения климата уже сегодня имеют непосредственное влияние на жизнь и здоровье каждого жителя планеты. Таковы результаты исследования Mastercard и UKRSIBBANK BNP Paribas Group, проведенного в апреле 2021 года в Украине.

Для того чтобы предотвратить негативные последствия глобального потепления, компания Mastercard инициативу Priceless Planet Coalition. В канун Дня Земли, к инициативе присоединился Укрсиббанк, который будет эксклюзивно представлять Украину в проекте.

Клиенты банка лично смогут внести вклад в возобновление лесов и предотвращение глобального потепления, совершая бесконтактные NFC-оплаты своей картой Mastercard от Укрсиббанка. За безналичные расчёты с Mastercard Укрсиббанк дополнительно выделит средства на высадку 75 тысяч деревьев в важных для планеты лесах Австралии, Кении и Бразилии. При этом пользователю не начисляются никакие дополнительные комиссии в связи с инициативой. Регионы для восстановления были выбраны экспертами по климатологии и восстановлению лесов Conservation International и Институтом мировых ресурсов (World Resources Institute) на основании передового научного подхода по борьбе с глобальным потеплением.

"Как часть Группы BNP Paribas UKRSIBBANK ориентирован на положительное влияние на общество и окружающую среду, а также на вопросы противодействия изменениям климата. Мы инвестируем в нашу энергоэффективность и поддерживаем инициативы по защите и восстановлению экосистемы нашей планеты. Прежде всего, мы стремимся к положительному влиянию через нашу ежедневную операционную деятельность. Поэтому мы рады привлечь наших клиентов к Priceless Planet Coalition, и как результат, посадить 75 тысяч деревьев в жизненно важных для нашей планеты районах. Согласно исследованиям, 69% украинцев заявляют, что в 2021 году они будут больше заботиться об окружающей среде, чем раньше. И мы предлагаем решение сделать это простым способом — путем ежедневных безконтактных NFC платежей за товары и услуги картами Mastercard от UKRSIBBANK. Это будет наше общее положительное влияние на окружающую среду и вклад в лучшее будущее", — сказав Лоран Дюпуш, Председатель Правления UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

По результатам исследования организованного Mastercard и Укрсиббанком, 94% опрошенных считают, что сегодня жители Украины уделяют недостаточно внимания экологическим вопросам. В то же время 86% респондентов осознают, что их жизнедеятельность влияет на общее состояние планеты, и большинство (93%) готовы менять свои привычки в пользу экологии. В частности, 59% готовы утилизировать бытовой мусор, каждый второй — высаживать деревья, 48% согласны более разумно и экономно использовать электроэнергию, а более трети украинцев (36%) готовы поддерживать социальные инициативы, целью которых является увеличение площади лесов на планете. И 8 из 10 украинцев сделают это для всей планеты и будущих поколений.

"Защита окружающей среды и восстановление природных ресурсов становится как никогда важной задачей, и её решение требует максимального включения всех: и государства, и бизнеса, и каждого человека лично. Наше исследование показало, что украинцы беспокоятся о будущем планеты и готовы принимать активное участие: 83% украинцев согласны, что сдерживание процесса климатических изменений на Земле — важнейшая инициатива и вклад в будущее человечества, а 73% убеждены, что каждый житель планеты должен уделять внимание решению экологических проблем. Mastercard в рамках Priceless Planet Coalition объединяет усилия компаний по всему миру для решения глобальных вызовов, а также предлагает возможность активно поддержать инициативу держателям карт, и мы очень рады, что вместе с UKRSIBBANK мы начинаем такой важный проект в Украине", — подчеркнула Инга Андреева, генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове.

Украинцы считают, что вырубка лесов — один из главных факторов, которые ускоряют процесс глобального потепления. Среди возможных решений этой проблемы украинцы в первую очередь называют увеличение площади лесов (63%), сокращение выбросов CO 2 предприятиями (60%), а также переход на возобновляемые источники энергии такие как вода, солнце или ветер (55%). В то же время, украинские пользователи в целом (60%), и особенно молодёжь, обращают внимание на социальную активность компаний. Так, 66% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет предпочитают покупать товары компаний, которые заботятся об окружающей среде.

Заинтересованность украинцев в решении экологических проблем соответствует общеевропейскому тренду. Так, исследование Mastercard в 14-ти европейских странах (было проведено в январе-марте 2021 года, было опрошено 15480 человек старше 18 лет) показало, что 52% европейцев обеспокоены тем, как их действия влияют на окружающую среду, и 8 из 10 заявили, что готовы лично помогать решению проблем окружающей среды и устойчивого развития в 2021 году.

Priceless Planet Coalition — глобальная инициатива компании Mastercard, объединяющая усилия потребителей, финансовых учреждений, торговцев и городов в борьбе с изменением климата. К Priceless Planet Coalition уже присоединилось более 50 компаний со всего мира, и Коалиция продолжает активно расширяться.