Восстановление рухнувшей школы в Василькове начнется весной — глава Киевской ОГА

Председатель Киевской областной госадминистрации Василий Володин заявил, что ОГА статен заказчиком восстановления Васильковской школы №6, где произошло обрушение конструкций, а восстановление начнется весной 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

"В 2016 году произошло чрезвычайное происшествие — обвал части помещения Васильковской школы №6. К счастью, обошлось без жертв. Однако прошло уже четыре года, а заведение до сих пор не отстроили. Более того, с апреля этого года работы на объекте вообще остановились. Поэтому первый шаг, который сделаем, — проведем аудит строительства, чтобы понимать объемы необходимых работ", — отметил глава области.

Ранее курировал работы городской совет Василькова, работы начались в 2018 году, но до конца так и не были доведены.

Василий Володин вместе с народным депутатом Александром Дубинским изучили состояние стройки и, чтобы завершить строительство, решили инициировать вопрос выделения средств на нее из Государственного фонда регионального развития и областного бюджета. Согласно предварительной оценке, для этого нужно ориентировочно 140 млн грн.

Как отметил Василий Володин, в перспективе работы в школе смогут возобновить весной. Зато на время зимнего периода, пока будет продолжаться аудит и поиск источников финансирования, объект будут вынуждены законсервировать.

Напомним, в октябре 2016 года в Василькове произошло обрушение части крыши и стен в школе №6. К счастью, тогда никто не пострадал.

Вице-премьер Геннадий Зубко сообщил, что причиной аварии могла стать либо близко расположенная канализации либо брак фундамента.