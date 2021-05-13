Флагманский смартфон Mi 11i с выгодой 2300 грн — уже в АЛЛО

Mi 11i, элегантный и мощный смартфон с 6,67-дюймовым дисплеем и поддержкой Dolby Atmos®, уже доступен для заказа в Украине. Спешите, ведь только до 19 мая новинку в версии 8+256 ГБ можно заказать на allo.ua по специальной цене 18699 грн.

Mi 11i предлагает чрезвычайную производительность благодаря мощной мобильной платформе Qualcomm® Snapdragon™ 888. Его усовершенствованный 5-нм техпроцесс обеспечивает более высокую производительность при меньших затратах энергии. Благодаря премиальному стеклянному корпусу толщиной 7,8 мм и обновленному боковому сканеру отпечатков пальцев пользователям станет удобнее держать смартфон в руке. Его плоский 6,67-дюймовый AMOLED DotDisplay может похвастаться одним из самых маленьких вырезов под фронтальную камеру — диаметром 2,76 мм. Поддержка HDR10+, частота обновления экрана 120 Гц, частота дискретизации 360 Гц, а также стереодинамики и поддержка Dolby Atmos® обеспечивают непревзойденный аудио- и визуальный опыт. Большой аккумулятор на 4520 мА·ч и быстрая зарядка мощностью 33 Вт обеспечат работу устройства в течение дня.

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Чрезвычайные мощность и скорость

мобильная платформа Qualcomm® Snapdragon TM 888;

процессор разработан по 5-нм техпроцессу;

ядро ARM Cortex-X1;

память LPDDR5 + UFS 3.1;

Wi-Fi 6 с пропускной способностью до 160 МГц и поддержкой квадратурной амплитудной модуляции 4096-QAM;

пиковая скорость передачи данных с помощью Wi-Fi 6 — 2.89 ГБ/с.

Дисплей и звук

6,67-дюймовый AMOLED-дисплей из материала Е4;

пиковая яркость 1300 нит;

цветовое пространство DCI-P3 и поддержка HDR10+;

цветопередача с точностью JNCD≈0.36 и ΔE≈0.35;

дисплей получил рейтинг DisplayMate А+;

частота обновления экрана 120 Гц;

частота сенсорной дискретизации 360 Гц;

датчик внешнего освещения 360° и поддержка 8192 уровней яркости;

стереозвук и поддержка Dolby Atmos®.

Фотография и видеосъемка

основной модуль: 108 Мп HD-камера с расширенными возможностями съемки в условиях недостаточного освещения благодаря технологии 9-в-1 2,1 мкм Super Pixel;

поддержка технологии Dual Native ISO, повышающей детализацию изображения на темных частях снимков;

сверхширокоугольная камера: 8 Мп (FOV 119º, f / 2.2);

телемакромодуль: 5 Мп (f / 2.4, AF 3-7 см);

тройной микрофон с поддержкой Audio Zoom для видеосъемки;

съемка 8К-видео;

режим Ultra Night Video для ночной видеосъемки;

дополнительные возможности AI и программного обеспечения для обработки и монтажа.

Дизайн и батарея

стеклянный корпус толщиной 7,8 мм;

обновленный дизайн бокового сканера отпечатков пальцев;

батарея 4520 мА·ч;

быстрая зарядка 33 Вт — до 100% за 52 мин;

три цвета — Celestial Silver, Frosty White и Cosmic Black.

Первой поступит в продажу версия 8+256 ГБ в цвете Cosmic Black. Ориентировочный старт продаж — 20 мая. Акционная цена — 18 699 грн, обычная цена — 20 999 грн. Другие цветовые варианты и версия 8+128 ГБ по цене 18 999 грн ожидаются в продаже позднее. Товар будет доступен на allo.ua, в сети АЛЛО, Smart Home и авторизованных Mi Store.