Победителями питчинга на ОМКФ стали проекты Марины Степанской и Натальи Ворожбит

Профессиональная секция Film Industry Office 12-го Одесского международного кинофестиваля определила победителей конкурсов питчинга и Work in Progress.
Всего на питчинге режиссеры представили 12 проектов фильмов.
Победители питчинга Film Industry Office
"Вера" ("Вєра") Марины Степанской
Победителем питчинга стал проект фильма "Вера" ("Вєра") Марины Степанской. Лента получила премию в 60 тыс. грн от телеканала "Украина" — генерального медиапартнера Одесского кинофестиваля.
Это история сорока лет жизни одной женщины, которая начинается в советской Украине в 1980-е, во времена застоя, и завершается в независимой Украине 2020 года.
Режиссер ленты Марина Степанская известна своей дебютной драмой "Сломя голову" ("Стрімголов"), снятой в 2017 году.
Информации о запланированной дате премьеры фильма пока нет.
"Вакуум" Елизаветы Смит
Второе место и премию в 30 тыс. грн от официального партнера izibank выиграл проект фильма "Вакуум" Елизаветы Смит.
"Демоны" Натальи Ворожбит
Третье место - у проекта фильма "Демоны" Натальи Ворожбит (режиссера и сценариста фильма "Плохие дороги" и сериала "Поймать Кайдаша"). Проект получил премию в 25 тыс. грн от от OLL.TV, медиапартнера Одесского кинофестиваля.
В основе сценария ленты — одноименная пьеса Натальи Ворожбит. Это история о бездомном из России по имени Славик, попавшем в гоголевские места около Великих Сорочинцев. Там он знакомится с Нинкой, которая соглашается приютить его на зиму. Со временем ему придется столкнуться с мистическими особенностями этого поселка и таинственной личностью хозяйки.
Заявленный бюджет фильма — 30,463 млн грн. Продюсером фильма стал Дмитрий Минзянов, возглавляющий Kristi Films, а разработкой фестивальной стратегии будет заниматься международный сейлз-агент из Британии REASON8 Films.
Национальная премьера запланирована на октябрь 2022 года.
Еще один проект — фильм "Дом" Ор Синай отмечен специальной наградой жюри.
Победители Work in Progress
В конкурсе Work in Progress победителем стал фильм "Террикон" Тараса Томенко, который получил 60 тыс. грн от телеканала "Украина".
Второе место заняла лента "Спас" Максима Наконечного — награда 25 тыс. грн от OLL.TV.
Третье место и специальная награда у фильма "Скорая на периферии" Дмитрия Грешко.
В финальный день работы профессиональной секции Film Industry Office Одесского кинофестиваля состоялась презентация трендов аудиовизуального сектора 2010-2030 гг. и дискуссия о возможности финансирования кино в Украине. В том числе Артем Колюбаев, председатель Совета по государственной поддержке кинематографии, отметил, что будущее — за развитием территориальных и региональных кинокомиссий. По его мнению, кино не должно сниматься только в Киеве. И это будет уже совсем другой этап развития.