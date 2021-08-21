Победителями питчинга на ОМКФ стали проекты Марины Степанской и Натальи Ворожбит

Профессиональная секция Film Industry Office 12-го Одесского международного кинофестиваля определила победителей конкурсов питчинга и Work in Progress.

Всего на питчинге режиссеры представили 12 проектов фильмов.

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Победители питчинга Film Industry Office

"Вера" ( "Вєра") Марины Степанской

Победителем питчинга стал проект фильма "Вера" ("Вєра") Марины Степанской. Лента получила премию в 60 тыс. грн от телеканала "Украина" — генерального медиапартнера Одесского кинофестиваля.

Это история сорока лет жизни одной женщины, которая начинается в советской Украине в 1980-е, во времена застоя, и завершается в независимой Украине 2020 года. Режиссер ленты Марина Степанская известна своей дебютной драмой "Сломя голову" ("Стрімголов"), снятой в 2017 году.

Информации о запланированной дате премьеры фильма пока нет.

"Вакуум" Елизаветы Смит

Второе место и премию в 30 тыс. грн от официального партнера izibank выиграл проект фильма "Вакуум" Елизаветы Смит.

"Демоны" Натальи Ворожбит

Третье место - у проекта фильма "Демоны" Натальи Ворожбит (режиссера и сценариста фильма "Плохие дороги" и сериала "Поймать Кайдаша"). Проект получил премию в 25 тыс. грн от от OLL.TV, медиапартнера Одесского кинофестиваля.

В основе сценария ленты — одноименная пьеса Натальи Ворожбит. Это история о бездомном из России по имени Славик, попавшем в гоголевские места около Великих Сорочинцев. Там он знакомится с Нинкой, которая соглашается приютить его на зиму. Со временем ему придется столкнуться с мистическими особенностями этого поселка и таинственной личностью хозяйки.

Заявленный бюджет фильма — 30,463 млн грн. Продюсером фильма стал Дмитрий Минзянов, возглавляющий Kristi Films, а разработкой фестивальной стратегии будет заниматься международный сейлз-агент из Британии REASON8 Films.

Национальная премьера запланирована на октябрь 2022 года.

Еще один проект — фильм "Дом" Ор Синай отмечен специальной наградой жюри.

Победители Work in Progress

В конкурсе Work in Progress победителем стал фильм "Террикон" Тараса Томенко, который получил 60 тыс. грн от телеканала "Украина".

Второе место заняла лента "Спас" Максима Наконечного — награда 25 тыс. грн от OLL.TV.

Третье место и специальная награда у фильма "Скорая на периферии" Дмитрия Грешко.

В финальный день работы профессиональной секции Film Industry Office Одесского кинофестиваля состоялась презентация трендов аудиовизуального сектора 2010-2030 гг. и дискуссия о возможности финансирования кино в Украине. В том числе Артем Колюбаев, председатель Совета по государственной поддержке кинематографии, отметил, что будущее — за развитием территориальных и региональных кинокомиссий. По его мнению, кино не должно сниматься только в Киеве. И это будет уже совсем другой этап развития.