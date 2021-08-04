Под угрозой туры в Турцию из-за пожаров или нет?

В новостях активно обсуждают ситуацию с пожарами на турецком побережье. В видеоисточниках, а также на новостных порталах отмечают интересный факт: те, кто уже успел приобрести туры в Турцию, не спешат от них отказываться. Что на самом деле происходит в Турции, почему никто даже не думает рассматривать другие направления, а также почему статистика продаж продолжает расти? Разберем в деталях.
Предварительные выводы
Сейчас в сети можно найти не только сообщения журналистов с мест событий, но также видеоролики очевидцев, и на их основании составить объективную картину происходящего, сделать предварительные выводы.
- Да, действительно, пожарами была охвачена значительная территория вблизи от нескольких курортных городов.
- Туристам пришлось перенести ряд неудобств, связанных с временной эвакуацией, задымлением.
- Местные власти, правительство Турции делали все возможное, чтобы не допустить распространения огня.
- Жертв и пострадавших среди украинских туристов нет.
- Несмотря на определенные сложности, организована безопасная перевозка туристов из аэропорта в аэропорт в Даламане.
- Ведутся восстановительные работы, в том числе восстановлены поврежденные линии электросети.
- Обеспечена поддержка со стороны украинского правительства.
Что теперь изменится
Несомненно, это главный вопрос. Изменения по большей части коснутся мер безопасности. Причины возгорания пока не установлены: ведется следствие, рассматривается несколько версий. Однако часть ограничений, несомненно, затронет отдыхающих.
- Сейчас местными властями запрещено посещать лесную зону.
- В местах, разрешенных для прогулок, экскурсий, отдыха, запрещено разводить костры, устраивать пикники.
- Украинских граждан призывают выбирать места для отдыха подальше от зоны пожаров.
Что нужно знать, отправляясь в тур в Турцию после пожаров
То, что произошло в Турции, многим напомнило о том, что экстренные ситуации могут произойти в любой момент. Поэтому крайне важно быть готовым к любому повороту событий, особенно если вы отправляетесь в путешествие за границу.
Соблюдение простых правил поможет вам избежать серьезных неприятностей.
- Позаботьтесь о надежной мобильной связи. Многие экономят на покупке местной или дорожной сим-карты, надеясь на подключение к бесплатной wi-fi сети в отеле или местных кафе. Как показала практика, из-за нарушения работы электричества невозможно было связаться с родными, туроператором.
- Сохраните в телефоне, дополнительно запишите в блокнот полезные номера: посольства или консульства Украины, службы поддержки вашего туроператора, службы спасения Турции.
- Подготовьте документы. Держите их в надежном месте, чтобы в случае экстренной эвакуации можно было быстро их найти.
Также туристы, которые сейчас находятся на курортах турецкого побережья, советуют тем, кто только собирается покупать туры в Турцию, выбирать отели как можно ближе к побережью. Да, обычно это чуть более дорогие места отдыха, однако они находятся дальше от леса, поэтому в случае повторения подобной ситуации вам ничего не будет угрожать.
Консульская поддержка: куда обращаться
В случае возникновения угрозы жизни и здоровью украинским туристам нужно обращаться на следующие горячие линии:
- Консульства Украины в Анталье +90 554 169 96 60
- и Посольства Украины в Турции +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93.
В МИД Украины уверяют, что отслеживают ситуацию и готовы наладить эвакуацию украинских туристов, если будет необходимость.
Туроператоры не фиксируют жалоб туристов из-за пожаров в Турции, но следят за ситуацией. Сотрудники принимающего офиса находятся на связи с гостями и координируют ситуацию. При необходимости готовы предложить туристам перебронирование на другие регионы Турции.
Какое направление сейчас лучше выбирать для тура в Турцию
В настоящее время большая часть пожаров локализована и нет ограничений на отдых в Мармарисе, Бодруме, Анталье, других местах. Поэтому выбор направления ничем не ограничен. Тем более, что цены на путевки в Турцию сейчас выгодны, как никогда раньше, что показано в таблице в ниже.
|
Стоимость за 2 человек
|
Кемер
|
Анталья
|
Белек
|
Бодрум
|
Мармарис
|
Июль, грн
|
от 13900
|
от 15900
|
от 16100
|
от 16600
|
от 14700
|
Сейчас, грн
|
от 11900
|
от 13700
|
от 14000
|
от 14300
|
от 12500
Однако, если хочется отдохнуть подальше от мест, где бушевала стихия, не видеть ее последствия, стоит рассмотреть варианты на турецком побережье Черного моря. Здесь найдутся курорты на любой вкус: для семейного, молодежного и уединенного, романтического отдыха.
Не слишком, возможно, здесь понравится любителям дайвинга: с красотами Эгейского и Средиземного морей подводный мир Черного не сравнится. Но можно покататься на яхте, отправиться на рыбалку или просто поехать на увлекательную экскурсию на катере.
Для желающих понырять с аквалангом можно найти курорты в Анталье, Мармарисе и Бодруме, которые остались в стороне от разрушительного огня. Хорошим вариантом будет Кемер.
Самые интересные предложения
Туристическая компания APL Travel делает все возможное, чтобы вы могли отдохнуть и не волноваться из-за возможных неприятностей.
- Эксперты следят за ситуацией в Турции, готовы в любой момент вам представить актуальную информацию.
- Они помогут вам подготовить все необходимые документы для беспрепятственного пересечения границы.
- Расскажут о карантинных мерах и ограничениях.
- Помогут подобрать уютный, безопасный во всех отношениях отель.
- Расскажут, как можно сэкономить на поездке и при этом отдохнуть с максимальным комфортом.
Оформляя заказ на покупку тура в Турцию на сайте APL Travel, вы также получаете возможность пользоваться услугами специальной поддержки по телефону в любое время суток на весь период пребывания на ее территории. Данное преимущество уже успели оценить все без исключения, кто им воспользовался. В том числе те, кто сейчас находится на курортах в разных уголках Турции.