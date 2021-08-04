Под угрозой туры в Турцию из-за пожаров или нет?

В новостях активно обсуждают ситуацию с пожарами на турецком побережье. В видеоисточниках, а также на новостных порталах отмечают интересный факт: те, кто уже успел приобрести туры в Турцию, не спешат от них отказываться. Что на самом деле происходит в Турции, почему никто даже не думает рассматривать другие направления, а также почему статистика продаж продолжает расти? Разберем в деталях.

Предварительные выводы

Сейчас в сети можно найти не только сообщения журналистов с мест событий, но также видеоролики очевидцев, и на их основании составить объективную картину происходящего, сделать предварительные выводы.

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Да, действительно, пожарами была охвачена значительная территория вблизи от нескольких курортных городов. Туристам пришлось перенести ряд неудобств, связанных с временной эвакуацией, задымлением. Местные власти, правительство Турции делали все возможное, чтобы не допустить распространения огня. Жертв и пострадавших среди украинских туристов нет. Несмотря на определенные сложности, организована безопасная перевозка туристов из аэропорта в аэропорт в Даламане. Ведутся восстановительные работы, в том числе восстановлены поврежденные линии электросети. Обеспечена поддержка со стороны украинского правительства.

Что теперь изменится

Несомненно, это главный вопрос. Изменения по большей части коснутся мер безопасности. Причины возгорания пока не установлены: ведется следствие, рассматривается несколько версий. Однако часть ограничений, несомненно, затронет отдыхающих.

Сейчас местными властями запрещено посещать лесную зону. В местах, разрешенных для прогулок, экскурсий, отдыха, запрещено разводить костры, устраивать пикники. Украинских граждан призывают выбирать места для отдыха подальше от зоны пожаров.

Что нужно знать, отправляясь в тур в Турцию после пожаров

То, что произошло в Турции, многим напомнило о том, что экстренные ситуации могут произойти в любой момент. Поэтому крайне важно быть готовым к любому повороту событий, особенно если вы отправляетесь в путешествие за границу.

Соблюдение простых правил поможет вам избежать серьезных неприятностей.

Позаботьтесь о надежной мобильной связи. Многие экономят на покупке местной или дорожной сим-карты, надеясь на подключение к бесплатной wi-fi сети в отеле или местных кафе. Как показала практика, из-за нарушения работы электричества невозможно было связаться с родными, туроператором. Сохраните в телефоне, дополнительно запишите в блокнот полезные номера: посольства или консульства Украины, службы поддержки вашего туроператора, службы спасения Турции. Подготовьте документы. Держите их в надежном месте, чтобы в случае экстренной эвакуации можно было быстро их найти.

Также туристы, которые сейчас находятся на курортах турецкого побережья, советуют тем, кто только собирается покупать туры в Турцию, выбирать отели как можно ближе к побережью. Да, обычно это чуть более дорогие места отдыха, однако они находятся дальше от леса, поэтому в случае повторения подобной ситуации вам ничего не будет угрожать.

Консульская поддержка: куда обращаться

В случае возникновения угрозы жизни и здоровью украинским туристам нужно обращаться на следующие горячие линии:

Консульства Украины в Анталье +90 554 169 96 60

и Посольства Украины в Турции +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93.

В МИД Украины уверяют, что отслеживают ситуацию и готовы наладить эвакуацию украинских туристов, если будет необходимость.

Туроператоры не фиксируют жалоб туристов из-за пожаров в Турции, но следят за ситуацией. Сотрудники принимающего офиса находятся на связи с гостями и координируют ситуацию. При необходимости готовы предложить туристам перебронирование на другие регионы Турции.

Какое направление сейчас лучше выбирать для тура в Турцию

В настоящее время большая часть пожаров локализована и нет ограничений на отдых в Мармарисе, Бодруме, Анталье, других местах. Поэтому выбор направления ничем не ограничен. Тем более, что цены на путевки в Турцию сейчас выгодны, как никогда раньше, что показано в таблице в ниже.

Стоимость за 2 человек Кемер Анталья Белек Бодрум Мармарис Июль, грн от 13900 от 15900 от 16100 от 16600 от 14700 Сейчас, грн от 11900 от 13700 от 14000 от 14300 от 12500

Однако, если хочется отдохнуть подальше от мест, где бушевала стихия, не видеть ее последствия, стоит рассмотреть варианты на турецком побережье Черного моря. Здесь найдутся курорты на любой вкус: для семейного, молодежного и уединенного, романтического отдыха.

Не слишком, возможно, здесь понравится любителям дайвинга: с красотами Эгейского и Средиземного морей подводный мир Черного не сравнится. Но можно покататься на яхте, отправиться на рыбалку или просто поехать на увлекательную экскурсию на катере.

Для желающих понырять с аквалангом можно найти курорты в Анталье, Мармарисе и Бодруме, которые остались в стороне от разрушительного огня. Хорошим вариантом будет Кемер.

Самые интересные предложения

Туристическая компания APL Travel делает все возможное, чтобы вы могли отдохнуть и не волноваться из-за возможных неприятностей.

Эксперты следят за ситуацией в Турции, готовы в любой момент вам представить актуальную информацию. Они помогут вам подготовить все необходимые документы для беспрепятственного пересечения границы. Расскажут о карантинных мерах и ограничениях. Помогут подобрать уютный, безопасный во всех отношениях отель. Расскажут, как можно сэкономить на поездке и при этом отдохнуть с максимальным комфортом.

Оформляя заказ на покупку тура в Турцию на сайте APL Travel, вы также получаете возможность пользоваться услугами специальной поддержки по телефону в любое время суток на весь период пребывания на ее территории. Данное преимущество уже успели оценить все без исключения, кто им воспользовался. В том числе те, кто сейчас находится на курортах в разных уголках Турции.

Алина Шапошникова, директор по туризму компании APL Travel