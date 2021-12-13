Выбрать и купить солидный Apple iPhone XS онлайн

Apple iPhone XS позиционируется как один из самых стильных и функциональных представителей линейки. Узнайте о преимуществах популярного гаджета.

Apple iPhone XS — один из популярных гаджетов, который может похвастаться новой SoC, внушительным объемом оперативной памяти, высоким уровнем влагозащиты. Визуально аппарат выглядит солидно и изящно, как и его «собратья» по бренду. Он практически не отличается от предшественника — iPhone X. Размеры не поменялись, расположение элементов тоже. Но у модели XS появилась выемка на нижней грани, что привело к уменьшению левого динамика. На качестве и громкости звучания это никак не отразилось. К «серебру» и «космическому серому» добавился еще один цвет — золотой. Стильный айфон хс с металлическими гранями — один из самых красивых гаджетов на рынке.

Подробнее о дисплее

Модель iPhone XS оснащена 5,8-дюймовым дисплеем с матрицей Super AMOLED и разрешением 2436х1125. Плотность пикселей составляет 458 ppi. Лицевая поверхность экрана представляет собой стеклянную пластину с зеркальной гладкой поверхностью. Она устойчива к образованию царапин, что характеризует айфон как практичное устройство. Антибликовые свойства — достойные. Высокие показатели яркости, контрастности обеспечивают отличную видимость даже при прямом воздействии солнечных лучей. Дисплей поддерживает технологии 3D Touch и Taptic Engine.

О производительности и автономности

Айфон работает на базе шестиядерного процессора SoC Apple A12 Bionic, системы Neural Engine нового поколения. Сопроцессор M12 отвечает за работу:

акселерометра,

барометра,

гироскопа,

компаса.

Аппарат функционирует под управлением операционной системы iOS 12. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ. Apple iPhone XS оборудован литий-полимерным аккумулятором несъемного типа. Емкость батареи составляет 2 659 мА/ч.

Камеры

Разработчик оснастил девайс от Apple базовой 12-мегапиксельной камерой с двумя объективами. Гаджет позволяет снимать видео в формате 4K с частотой до 60 кадров в секунду. В наличии и фронтальный фотомодуль на 7 МП, который отлично подходит для селфи. В модели предусмотрена идентификация пользователя путем распознавания лица через камеру TrueDepth.

Производитель постоянно работает над улучшением качества фотомодулей в своих девайсах. Поэтому каждый последующий айфон может похвастаться четкими снимками с отличной детализацией. Это относится и к рассматриваемой модели. Камера отлично отрабатывает сложные границы объектов. Особенно это заметно при портретной и панорамной съемке. Улучшена видеосъемка при низкой освещенности.