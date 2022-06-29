Глава правления Альянс Банк Юлия Фролова: "Мы опровергаем фейковые новости"

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Недавно Альянс Банк столкнулся с распространением в СМИ ложной информации о финансовом состоянии и правомерности действий банка. Мы полагаем, что за это время каждый украинец научился отличать правдивую информацию от фейковой, ведь мы настаиваем на опровержении распространенной информации.

Ситуацию комментирует Глава правления Альянс Банк Юлия Фролова.

Во-первых, стоит отметить, что художественные преувеличения, метафоры и лексика желтой прессы не уместны для профессиональной журналистики, а особенно - в финансовой сфере. Во-вторых, обращаем внимание на аргументацию и ссылки авторов. В большинстве случаев автор «разоблачает» неправомерные действия на основе собственных домыслов и ссылаясь на фейковое издание Luxembourg Herald, уже не раз публиковавшее подставные новости. Команда Альянс Банка считает фейковые новости признаком заказанной агрессии против стратегического роста Альянс Банка.

Мы призываем читать проверенные источники и доверять официальным данным. Соответствующая информация о мониторинге и финансовых учреждениях регулярно обновляется на официальном сайте Национального Банка Украины.

Информацию о текущем состоянии банковского сектора в целом можно найти в Отчете Национального банка Украины о финансовой стабильности. Чиновники регулятора, учитывая важность стабильности банковской системы в условиях военного состояния, неоднократно подчеркивали отсутствие на рынке проблемных банков.

Таким образом, с помощью несложных действий каждый из наших клиентов может найти официальные данные по финансовому состоянию Альянс Банка:

по результатам 2021 увеличили размер регулятивного капитала с 0,6 до 1,0 млрд. грн. состоянием на 01.01.2022 года,

чистые активы банка за аналогичный период выросли на +4,1 млрд. грн.,

чистая прибыль банка за год составила 331 млн. грн,

значение CIR - 38%, что согласно данным CASE-Украина вносит Альянс Банк в список самых эффективных банков страны по итогам 2021 года,

результат от операционной деятельности (операционная прибыль) банка составляет 53,5 млн грн по состоянию на 01.04.2022;

на протяжении последнего года (с 01.04.2021 по 01.04.2022) Национальный банк не применял к банку меры воздействия в виде ограничения, остановки или прекращения осуществления отдельных видов операций и отнесения банка к категории проблемных или неплатежеспособных;

банк соблюдает требования, установленные Национальным банком относительно формирования и хранения обязательных резервов банками Украины и филиалами иностранных банков в Украине, и значений экономических нормативов.

По состоянию на 01.06.2022 банк соблюдал все ключевые экономические нормативы, устанавливаемые Национальным банком Украины, в частности, капитала, ликвидности и кредитного риска, за исключением лимита длинной валютной позиции Л13-1. При этом следует отметить, что банк удерживает длинную валютную позицию в первую очередь с целью продажи валюты заемщикам, имеющим задолженность в иностранной валюте и имеющих целью погашение задолженности, что, в свою очередь, позволяет существенно снизить уровень как кредитного, так и валютного рисков.

Банк не имеет никаких партнеров в россии, напротив - мы предпочли многолетнее партнерство с известными международными организациями и рейтинговыми агентствами. В частности, сотрудничество с IFC с 2018 года в таких инвестиционных и консультационных проектах: "Финансирование МСП Украины", "Глобальная программа торгового финансирования (GTFP)", "Аграрные расписки в Украине", IFC DigiLab. Мы также продолжаем сотрудничество в программе совместных проектов Украины и Европейского инвестиционного банка «Основной кредит для МСП и компаний со средним уровнем капитализации» и «Основной кредит для аграрной отрасли – Украина».

Альянс Банк активно развивается согласно собственной долгосрочной стратегии, что было замечено авторитетными украинскими учреждениями:

Мы являемся лидером рынка банковских гарантий в системе Prozzoro с 2018 года. За прошлый год мы выдали более 17,9 тыс. банковских гарантий на 13 млрд. грн. и планируем в дальнейшем оставаться одним из ведущих банков в данной сфере.

Получили награду «Лидер динамического кредитования за 10 лет» от НАБУ за самые быстрые кредиты для предпринимателей .

Получили знаки отличия "Лучший SME Bank" и "Банк №1 по кредитным программам для аграриев" среди украинских банков на «БАНК ГОДА - 2021».

Подтвердили высокие кредитные рейтинги (как международный от S&P на уровне B-/B, так и от украинского РА "Рюрик" на уровне uaAAA).

Также следует отметить, что, в соответствии с Постановлением Национального банка Украины от 24.02.2022 № 22 «Об особенностях поддержания ликвидности банков в период действия военного положения», Банк имеет возможность привлечь дополнительное рефинансирование, объем которого определяется исходя из 30% остатков средств физических лиц по состоянию на 23.02.2022, то есть в объеме 0,5 млрд. грн. На текущий момент банк не нуждается в дополнительном финансировании и соответственно указанной возможностью не воспользовался.

Сегодня Альянс Банк продолжает реализовывать стратегию развития по заданным направлениям. Банк активно участвовал в государственной программе помощи аграриям в проведении посевной кампании в 2022 году и профинансировал сельхозпроизводителей на 353,8 млн. грн., возобновил кредитование субъектов малого и микробизнеса.

Кроме этого, мы проводим сотрудничество с международными финансовыми компаниями в целях финансирования клиентов МСБ в аграрной отрасли и области альтернативной энергетики, внедрения ресурсосберегающих технологий. Планируем и дальше развивать международные связи, расширяя уже существующие возможности посредством внедрения торгового финансирования и поддержки экспортеров/импортеров продукции.