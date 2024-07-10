Безбарьерность для бизнеса: роль государства и цена перехода

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В современных условиях вопрос внедрения безбарьерности становится все более насущным. Это требует не только физических изменений, но разработки новых продуктов, сервисов и коммуникационных стратегий. Однако возникает вопрос: кто должен брать на себя основную тяжесть финансовых расходов – бизнес или государство?

Об этом Delo.ua рассказал директор по маркетингу Ощадбанка Сергей Грабчак во время Maketing Marathon.

Финансовые расходы по внедрению безбарьерности являются сложным и чувствительным вопросом, поскольку это долгосрочная инвестиция, которая включает не только физические изменения, но и разработку новых продуктов, сервисов и коммуникационных стратегий. Сергей Грабчак, подчеркивает многогранность этого процесса:

“Это не только о пандусах и о широких входах. безбарьерность это и о сервисной модели создания новых продуктов, доступных для людей с инвалидностью, для военных, для людей, потерявших конечности. Это и коммуникационная составляющая, это реклама маркеров. Научить сеть отделений создать новую сервисную модель”, – рассказал директор по маркетингу.

Он добавил, что нагрузка для бизнеса при переходе на безбарьерность значительна. Оно включает финансовые инвестиции в реконструкцию помещений, особенно старых построек, где создание безбарьерной среды может потребовать полной перестройки. Обустройство пандусов, входов и других необходимых элементов часто усложняется ограничениями, связанными с сохранением исторического и культурного наследия, что приводит к дополнительным затратам.

Также в контексте войны и экономических вызовов вопрос о безбарьерности становится еще более актуальным. Возникает дискуссия: кто должен брать на себя основную ответственность за создание инклюзивной среды – государство или бизнес. Сергей Грабчак выразил свое мнение по этому поводу:

Я прекрасно понимаю и поддерживаю государство в том, что на период войны ключевая задача государства это победа. И все в государстве должно быть сконцентрировано, чтобы мы как можно скорее победили агрессора. Поэтому именно бизнесы и самые ответственные сейчас должны присоединиться, немного потерять доходы, пожертвовать ими. Но создать инклюзивно радушную среду без барьеров для всех категорий населения, в том числе людей с инвалидностью”, - добавил Сергей Грабчак.

Насколько украинцы осведомлены в вопросах безбарьерности

Исследование центра социальных изменений и поведенческой экономики показало, что 57% респондентов знают о понятии "безбарьерность", в то время как 34% не знакомы с этим термином. Наиболее осведомленными оказались ветераны войны (85%) и действующие военные (73%), в то время как родители детей с инвалидностью (72%) и люди с инвалидностью (67%) демонстрируют более низкий уровень осведомленности.

Чаще респонденты ассоциируют безбарьерность с отсутствием помех (16%), физических и психологических барьеров (14%), а также возможностью свободно пользоваться пространством (13%). Это свидетельствует о том, что в сознании людей понятие безбарьерности тесно связано с устранением ограничений, мешающих их мобильности и доступу к услугам.

Исследование также выявило разные мнения относительно информационного обеспечения: 10% респондентов считают имеющуюся информацию достаточной, 9% отмечают активное освещение темы в медиа, а 8% указывают на нехватку информации о конкретных мерах по обеспечению безбарьерности.