От канала новостей к каналу дохода: как украинскому бизнесу зарабатывать в Telegram

Telegram активно трансформируется: из мессенджера для личной коммуникации платформа превратилась в полноценную площадку для медиа, коммерции и даже прямых продаж.

С более чем миллиардом пользователей в мире (среди которых более 25 млн украинской аудитории) — это вторая по размеру мессенджер-платформа в мире. И первая по доверию среди украинцев.

По результатам опроса SOCIS в июне 2025 года Telegram остается самым популярным источником новостей среди украинских интернет-пользователей.

По словам Миланы Ковальчук, Project Manager в Telemetrio, e-commerce является одной из самых динамичных ниш в Telegram. Она отмечает, что на сегодняшний день в мире насчитывается около 140 тысяч Telegram-каналов, работающих в сфере электронной коммерции, из них более 5 000 — в Украине. Ниша растет более чем на 10% каждый год, уступая по темпам развития только новостным медиа. Отдельно развивается инфраструктура ботов с mini-apps – сегодня в Telegram их насчитывается около 1 000, связанных именно с e-commerce.

Также Милана добавляет, что пятерка ведущих e-commerce-брендов в Telegram – Rozetka, MOYO, Foxtrot, OLX, Prom – ежемесячно генерирует более 22 млн просмотров их постов за последние 30 дней (количество постов 1500) с уровнем 2% (ER).

Активность топ-5 брендов в e-commerce, по данным Telemetrio

Эти цифры подтверждают, что Telegram может быть не только каналом охвата, но и полноценным инструментом привлечения, удержания и монетизации аудитории. В то же время, эффективная работа с платформой требует понимания ее роли в маркетинговой стратегии.

Telegram охватывает все ключевые этапы воронки пользователя:

Awareness – первое прикосновение через нативную рекламу в каналах;

Interest/Desire - работа с подписчиками через контент, промо, спецпредложения;

Action – конверсионные действия через интерактив: кнопки, боты, mini-apps;

Retention – персонализированные сообщения, ремаркетинг, взаимодействие через реакции.

Как измерить эффективность в Telegram: от охвата до дохода

​Оценка эффективности Telegram-каналов выходит за пределы просмотров постов. Чтобы получить полную картину, важно анализировать влияние на ключевые бизнес-показатели: узнаваемость бренда, трафик, конверсии, доход. Учитывая ожидания топ менеджмента относительно прозрачной и обоснованной отчетности, приоритет предоставляется метрикам, напрямую связанным с результативностью — прежде всего финансовым.

Для этого используют аналитические инструменты типа Google Analytics, комбинируя их с различными моделями атрибуции. Это позволяет корректно определить, какую роль сыграл Telegram в пользовательском пути – от первого прикосновения к финальному действию.

Среди методов оценки:

Внутренняя аналитика : охват, подписчики, реакции, комментарии. Внешние сервисы Telemetrio позволяет выбирать релевантные каналы за несколько кликов, отслеживать охват и тренды. Google Analytics + UTM : через метки, колтрекингы, промокоды можно связать действия в Telegram с конверсиями. Marketing Mix Modeling : позволяет оценить общее влияние Telegram на продажи, даже если пользователь переходит на сайт напрямую (через direct или organic). Считается самым лучшим инструментом для комплексной оценки.

На практике нашей команды, самая точная оценка эффективности Telegram-кампаний обеспечивает сочетание нескольких источников данных — в частности, Google Analytics, Telemetrio и внутренней аналитики Telegram. Такой подход позволяет получить полную картину взаимодействия пользователей с контентом и определить роль канала в достижении бизнес-целей.

Выбор ключевых метрик зависит от задач кампании. Если основной фокус – охват, целью становится масштабный рост количества просмотров для повышения узнаваемости бренда. В таких кейсах основным KPI является количество показов за короткий промежуток времени – иногда это миллионы просмотров в течение нескольких дней.

В работе с подписчиками аналитика смещается в сторону источников привлечения и стоимости подписки или целевого действия – независимо от того, происходит взаимодействие через канал или бот.

В продажах аналитика делится на две категории: внутреннюю (данные Telegram) и внешнюю (Google Analytics, Telemetrio).

Постить уже мало: конвертируйте контент в привлечение и результат

Одна из самых больших ошибок — создать канал или бота и ждать, что подписчики придут сами. Контент – это must-have, но без правильной дистрибуции и аудитории он не работает.

В Telegram есть уникальные инструменты обратной связи – реакции, комментарии, подписки/отписки. Именно они дают бизнесу понимание того, как пользователь воспринимает контент.

Проанализируйте, как пользователи реагируют на ваши посты:

Какие реакции ставят?

Остаются ли после первого просмотра?

Каков процент отписок?

Пишут ли комментарии?

Если конверсия низкая, но подавляющая часть реакций — положительная, это сигнал, резонирующий контент с аудиторией, и с этим уже можно работать. Аналогично, активность в комментариях — ценный источник фидбека, помогающий скорректировать стратегию.

Стоит ли воспринимать Telegram как канал результата или как инструмент для контента? На наш взгляд, эти функции неотъемлемо связаны. Вести Telegram-канал исключительно ради качественного контента, не работая с аудиторией, не имеет стратегического смысла. Контент не работает в вакууме — он должен быть частью целостной коммуникационной воронки, предусматривающей привлечение, содержание и конверсию аудитории.

90% покупателей не покупают сразу после первого взаимодействия с брендом

В большинстве кейсов аудитория в Telegram может приходить с ваших уже имеющихся каналов: сайта, TikTok, YouTube, email-базы. Задача бизнеса – не просто «перевести» ее в Telegram, а создать ценность именно для этой платформы: эксклюзивные предложения, закрытые сообщества, специальные акции или скидки.

6 советов, которые помогут начать зарабатывать в Telegram