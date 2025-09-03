Від каналу новин до каналу доходу: як українському бізнесу заробляти в Telegram

Telegram активно трансформується: з месенджера для особистої комунікації платформа перетворилась на повноцінний майданчик для медіа, комерції та навіть прямого продажу.

З понад мільярдом користувачів у світі (серед яких понад 25 млн української аудиторії) — це друга за розміром месенджер-платформа у світі. І перша за довірою серед українців.

За результатами опитування SOCIS у червні 2025 року, Telegram залишається найпопулярнішим джерелом новин серед українських інтернет-користувачів

За словами Мілани Ковальчук, Project Manager в Telemetrio, e-commerce є однією з найдинамічніших ніш у Telegram. Вона зазначає, що станом на сьогодні у світі налічується близько 140 тисяч Telegram-каналів, які працюють у сфері електронної комерції, з них понад 5 000 — в Україні. Ніша зростає більш ніж на 10% щороку, поступаючись за темпами розвитку лише новинним медіа. Окремо розвивається інфраструктура ботів з mini-apps — сьогодні в Telegram їх налічується близько 1 000, пов’язаних саме з e-commerce.

Також Мілана додає, що п’ятірка провідних e-commerce-брендів у Telegram — Rozetka, MOYO, Foxtrot, OLX, Prom — щомісяця генерує понад 22 млн переглядів їхніх постів за останні 30 днів (кількість постів 1500) із рівнем залучення (ER) близько 21%.

Активність топ-5 брендів в e-commerce, за даними Telemetrio

Ці цифри підтверджують, що Telegram може бути не лише каналом охоплення, а й повноцінним інструментом залучення, утримання та монетизації аудиторії. Водночас ефективна робота з платформою потребує розуміння її ролі в маркетинговій стратегії.

Telegram охоплює всі ключові етапи воронки користувача:

Awareness — перший дотик через нативну рекламу в каналах;

Interest/Desire — робота з підписниками через контент, промо, спецпропозиції;

Action — конверсійні дії через інтерактив: кнопки, боти, mini-apps;

Retention — персоналізовані повідомлення, ремаркетинг, взаємодія через реакції.

Як виміряти ефективність в Telegram: від охоплення до доходу

​​Оцінка ефективності Telegram-каналів виходить за межі переглядів постів. Щоб отримати повну картину, важливо аналізувати вплив на ключові бізнес-показники: впізнаваність бренду, трафік, конверсії, дохід. З огляду на очікування топ менеджменту, щодо прозорої та обґрунтованої звітності, пріоритет надається метрикам, які напряму пов’язані з результативністю — насамперед, фінансовим.

Для цього використовують аналітичні інструменти на кшталт Google Analytics, комбінуючи їх із різними моделями атрибуції. Це дозволяє коректно визначити, яку роль зіграв Telegram у користувацькому шляху — від першого дотику до фінальної дії.

Cеред методів оцінки:

Внутрішня аналітика : охоплення, підписники, реакції, коментарі. Зовнішні сервіси : Telemetrio дозволяє обирати релевантні канали за кілька кліків, відстежувати охоплення і тренди. Google Analytics + UTM : через мітки, колтрекінг, промокоди можна пов’язати дії в Telegram з конверсіями. Marketing Mix Modeling : дає змогу оцінити загальний вплив Telegram на продажі, навіть якщо користувач переходить на сайт напряму (через direct чи organic). Вважається найкращим інструментом для комплексної оцінки.

На практиці нашої команди, найточнішу оцінку ефективності Telegram-кампаній забезпечує поєднання кількох джерел даних — зокрема, Google Analytics, Telemetrio та внутрішньої аналітики Telegram. Такий підхід дозволяє отримати повну картину взаємодії користувачів із контентом і точно визначити роль каналу в досягненні бізнес-цілей.

Вибір ключових метрик залежить від завдань кампанії. Якщо основний фокус — охоплення, метою стає масштабне зростання кількості переглядів для підвищення впізнаваності бренду. У таких кейсах основним KPI є кількість показів за короткий проміжок часу — іноді це мільйони переглядів впродовж кількох днів.

У роботі з підписниками аналітика зміщується в бік джерел залучення та вартості підписки або цільової дії — незалежно від того, відбувається взаємодія через канал чи бот. У продажах аналітика поділяється на дві категорії: внутрішню (дані Telegram) та зовнішню (Google Analytics, Telemetrio).

Постити вже замало: конвертуйте контент у залучення й результат

Одна з найбільших помилок — створити канал або бота і чекати, що підписники прийдуть самі. Контент — це must-have, але без правильної дистрибуції й аудиторії він не працює.

У Telegram є унікальні інструменти зворотного зв’язку — реакції, коментарі, підписки/відписки. Саме вони дають бізнесу розуміння, як користувач сприймає контент.

Проаналізуйте, як користувачі реагують на ваші пости:

Які реакції ставлять?

Чи залишаються після першого перегляду?

Який відсоток відписок?

Чи пишуть коментарі?

Якщо конверсія низька, але переважна частина реакцій — позитивна, це сигнал, що контент резонує з аудиторією, і з цим уже можна працювати. Аналогічно, активність у коментарях — цінне джерело фідбеку, яке допомагає скоригувати стратегію.

Чи варто сприймати Telegram як канал результату чи лише як інструмент для контенту? На наш погляд, ці функції — невід’ємно пов’язані. Вести Telegram-канал виключно заради якісного контенту, не працюючи з аудиторією, не має стратегічного сенсу. Контент не працює у вакуумі — він має бути частиною цілісної комунікаційної воронки, яка передбачає залучення, утримання й конверсію аудиторії.

90% покупців не купують одразу після першої взаємодії з брендом

У більшості кейсів аудиторія в Telegram може приходити з ваших уже наявних каналів: сайту, TikTok, YouTube, email-бази. Завдання бізнесу — не просто «перевести» її в Telegram, а створити цінність саме для цієї платформи: ексклюзивні пропозиції, закриті спільноти, спеціальні акції або знижки.

6 порад, які допоможуть почати заробляти в Telegram