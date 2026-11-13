Украинский интеллект, иностранные патенты: кто зарабатывает на наших изобретениях

За €10 тыс. немецкая компания Lumobiotics получила исключительные права на украинский патент. В его основе — совместная разработка учёных КНУ имени Шевченко и их немецких коллег. За год украинский университет заработал на разработке €14,5 тыс., а дальше технологию развивала уже зарубежная компания. Это лишь одна из моделей выхода украинского интеллектуального капитала на международный рынок. Dilo проследило три таких пути на примере лицензионной сделки университета, стартапа с американским патентом и компании, которую украинский учёный основал в Швеции. Главный вопрос в каждом случае — какая часть экономической выгоды остаётся в Украине?

Украинская патентная статистика показывает, кто защищает свои разработки внутри страны и насколько активно наука сотрудничает с бизнесом. За рубежом в этом процессе появляются новые участники — университеты, инвесторы, промышленные партнёры и компании, готовые платить за использование чужих технологий. Иногда украинское изобретение приносит деньги университету, иногда становится основой международного стартапа, а порой украинский учёный создаёт новую технологию уже в другой стране. Каждый из этих путей даёт свой экономический результат.

Украинское изобретение, немецкий бизнес: как у научной разработки появилась цена

Лабораторная разработка украинских и немецких учёных легла в основу международной коммерческой сделки, которая принесла киевскому университету реальные деньги. Учёные работали над необычными соединениями, биологической активностью которых можно управлять с помощью света. Для фармакологии это перспективное направление исследований, поскольку такие свойства могут помочь создать препараты, которые точнее воздействуют на организм. При этом бизнес заинтересовался экономическим потенциалом разработки ещё на этапе лабораторных исследований.

Технологию создали исследователи Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и Технологического института Карлсруэ. Среди авторов европейского патента EP2958934B1 указаны украинские учёные Игорь Комаров и Павел Михайлюк, а также их немецкие коллеги. Оба университета стали совладельцами европейского патента. Технологию также запатентовали в США и Украине. Так украинская разработка вышла на международный рынок интеллектуальной собственности, где её дальнейшую судьбу определяли договорённости между правообладателями и потенциальным покупателем.

Технологией заинтересовалась немецкая компания Lumobiotics. После переговоров с университетами она получила право использовать разработку. В отчёте ректора КНУ указано, что в 2021 году украинский университет получил €14,5 тыс. по двум соглашениям. Из этой суммы €10 тыс. компания заплатила за передачу исключительных имущественных прав на украинский патент UA113685C2. Ещё €4,5 тыс. составил первый платёж по трёхлетней лицензии на использование совместных патентов в Европе и США. Лицензионный договор предусматривал такой платёж каждый год.

Эта сделка показывает, как распределяется экономическая выгода от международной разработки. Немецкая компания получила возможность использовать технологию в коммерческих целях. Украинский университет заработал на передаче прав и получил лицензионный платёж за использование совместных зарубежных патентов. Технология стала результатом работы учёных двух стран, а условия её дальнейшего использования закрепили в договорах. Для изобретателей условия сотрудничества могут иметь такое же экономическое значение, как и качество самой разработки.

Украинские разработчики часто упускают возможности для международного сотрудничества, потому что слишком поздно начинают искать партнёров, отметил Александр Бедюх, старший научный сотрудник и представитель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в европейской сети поддержки бизнеса и инноваций Enterprise Europe Network (EEN). Это особенно важно для совместных исследований, в которых несколько организаций вкладывают в разработку свои знания, оборудование и деньги, а затем определяют, кому будут принадлежать результаты.

"Лучше искать иностранного партнёра на этапе ноу-хау, а затем вместе с ним согласовывать стратегию защиты и коммерческое использование разработки", — рассказал Александр Бедюх.

В международном патентовании действуют свои сроки. После подачи первой заявки у изобретателя обычно есть 12 месяцев, чтобы подать заявки на патентную защиту в других странах и сохранить первоначальную дату приоритета. Этот механизм предусмотрен Парижской конвенцией. Ранний поиск партнёра помогает вовремя выбрать рынки и согласовать условия сотрудничества. По схожему принципу строятся совместные проекты Horizon Europe, в которых университеты и компании из разных стран вместе проводят исследования, а затем договариваются об использовании их результатов.

В случае с разработкой Игоря Комарова и его коллег эти договорённости уже принесли украинской стороне доход, зафиксированный в отчёте. Права на использование технологии в Украине перешли к немецкой компании, а на зарубежных рынках действовала отдельная лицензия. Для университета это пример того, как международное партнёрство может приносить доход от интеллектуальной собственности. Когда технологическая компания самостоятельно выходит за рубеж, патент часто помогает ей привлекать капитал и осваивать новые рынки.

Американский патент на украинский ветряк: зачем бизнесу защищать технологию за рубежом

Украинская компания может создать технологию дома, запатентовать её в США и привлекать иностранные инвестиции, сохраняя часть своей деятельности в Украине. Такую модель развития выбрала Sirocco Energy, которая разрабатывает компактные ветряные турбины для предприятий и других коммерческих потребителей. Её инженеры предложили конструкцию ветрогенератора, рассчитанную на работу рядом с промышленными объектами и зданиями, где часто трудно разместить крупные традиционные установки.

Собственная генерация влияет на экономику производства. От цены электроэнергии и стабильности её поставок напрямую зависит себестоимость продукции. Украинский бизнес уже вкладывает значительные средства в собственную энергетическую инфраструктуру, а за рубежом у разработчиков появляются дополнительные возможности продавать такие решения. На этом сочетании технологии, спроса и инвестиций компания строит свой бизнес.

В феврале 2024 года Sirocco Energy получила американский патент US11898537B2 на ветрогенератор. Изобретателем в патенте указан украинский инженер Александр Приймак. Выход на рынок США стал частью стратегии развития бизнеса и поиска инвесторов и партнёров. Как рассказал сооснователь и руководитель компании Тарас Водяний, сначала разработку запатентовали в Украине, а затем начали расширять присутствие за рубежом.

"Когда мы говорим о патентовании, оно тоже может преследовать разные цели — от защиты технологии на определённых рынках до возможности повысить стоимость компании или привлечь инвестиции", — рассказал Тарас Водяний.

Для молодого технологического бизнеса это важный расчёт. Инвестор оценивает само изобретение, степень контроля компании над его использованием, наличие рынка для будущего продукта и затраты на запуск продаж. Международная патентная защита требует расходов и охватывает конкретные технические решения. Конкуренты могут попытаться обойти такую защиту за счёт собственных разработок.

Поэтому компания дополняет патентование другими способами защиты коммерческих интересов. По словам её руководителя, она использует юридические инструменты, совершенствует технологию, развивает продажи и сервис. Промышленному покупателю также важно, сколько стоят установка и обслуживание оборудования и сколько электроэнергии оно позволит сэкономить. От этого зависит, насколько выгодным оно окажется в эксплуатации.

В 2026 году Sirocco получила финансирование для дальнейшей разработки. Европейская комиссия заключила с украинской компанией грантовое соглашение № 101312573, по которому ЕС выделяет €498,5 тыс. на создание и испытания компактной ветровой турбины мощностью 100 кВт. Проект продлится до июня 2028 года и предусматривает подготовку технологии к производству и выходу на рынок. Sirocco стала одним из участников европейской программы поддержки украинских технологических стартапов.

Получатель финансирования — украинское юридическое лицо. У компании есть офис во Львове, а в её профиле на сайте ассоциации IT Ukraine указано, что пять из семи специалистов работают в Украине. Таким образом, украинская компания привлекает европейский капитал для дальнейшей разработки технологии, защищённой патентом в США.

Эти почти полмиллиона евро — финансирование инновационного проекта. Грант показывает, как международная патентная защита и работа на внешних рынках могут помочь украинскому бизнесу найти ресурсы для развития. Коммерческий результат будет зависеть от спроса на турбины и от того, сможет ли компания наладить их производство и сбыт.

Украинский учёный в Швеции: как из трёх изобретений вырос бизнес

Путь технологического продукта от лаборатории до покупателя может быть долгим. За это время компании порой приходится несколько раз менять представление о том, каким будет её бизнес. Так развивалась шведская Grafren, которую основал украинский учёный Эрик Храновский. Он получил образование и защитил кандидатскую диссертацию в Украине, а технологию и саму компанию создал уже в Швеции. Там он нашёл финансирование, партнёров для исследований и возможность запустить производство на основе научной разработки.

Grafren работает с графеном — очень тонким, прочным материалом с высокой электропроводностью. Из него можно создавать новые ткани и композиты. Их коммерческая ценность зависит от того, найдут ли они практическое применение и покупателей. Компания убедилась в этом на собственном опыте, переходя от одного изобретения к следующему.

Сначала компания разработала технологию разделения частиц графена по размеру, описанную в международной заявке WO2020260653A1. В Grafren рассматривали возможность продавать эту разработку отдельно, но спрос оказался недостаточным. Тогда на её основе разработали электропроводящие ткани, а технологию их изготовления защитили, в частности, шведским патентом SE544448C2. Позднее на основе этих материалов создали композиты с особыми электромагнитными свойствами, пригодные для защиты оборудования и военного применения.

Именно это направление позволило компании наладить производство и получить коммерческие заказы. В шведской патентной заявке SE2400053A1 описаны материалы, способные поглощать радиолокационное излучение. Для бизнеса это означало переход от изучения свойств графена к его практическому применению в готовой продукции.

"И вот именно эти материалы мы уже производим, продаём и поставляем заказчикам, преимущественно для оборонных нужд", — рассказал Эрик Храновский.

В 2025 году компания сообщила о производстве в Швеции графеновых материалов для военной маскировки. В апреле 2026 года она заключила соглашение с Coxa Carry о коммерческом применении электропроводящих тканей с функцией нагрева. Технология, для которой поначалу было трудно найти достаточный спрос, постепенно нашла несколько применений в промышленности.

Финансовые результаты компании уже дают представление о масштабах бизнеса. По данным открытой шведской отчётности, за финансовый год, завершившийся в сентябре 2025 года, выручка компании составила около 4,5 млн шведских крон. Чистая прибыль составила всего 15 тыс. крон. Эти цифры охватывают всю деятельность Grafren и дают представление об экономике молодого технологического бизнеса. Даже когда появляются покупатели, расходы на исследования, персонал, оборудование и развитие производства могут оставаться высокими.

Пройти этот путь компании помогло финансирование в Швеции. По словам Храновского, Grafren получила около €120 тыс. от государственного инновационного агентства Vinnova и примерно €25 тыс. по кредитной программе ALMI. Эти средства помогли развить технологию, оформить патентную защиту и создать прототип производственной установки.

Свою роль сыграло и устройство шведской инновационной системы. Храновский обращает внимание на принцип профессорской привилегии. По общему правилу университетские исследователи могут сами владеть правами на созданные ими патентоспособные изобретения. Университетские структуры при этом помогают с патентованием, юридическими вопросами и развитием технологических компаний.

В этой системе украинский учёный смог опереться на свой профессиональный опыт, создать новую интеллектуальную собственность и основать компанию. Технология Grafren возникла в Швеции. Там компания получила финансирование, нашла промышленных партнёров, организовала производство и создала рабочие места. Там же она получает доходы. Украинское происхождение основателя остаётся важной частью этой истории, а экономические результаты его дальнейшей научной работы связаны прежде всего со шведской компанией.

Где украинские изобретения приносят экономическую выгоду

В мировой экономике интеллектуальный капитал перемещается гораздо свободнее производственных мощностей. Учёный может работать в одной стране, патентовать разработку в другой, а продавать готовый продукт на третьем рынке. Экономическую выгоду получает тот, кто владеет правами на использование технологии, финансирует её развитие и способен довести разработку до покупателя.

Вклад международного успеха украинских изобретателей в экономику страны зависит от того, как они выходят на зарубежные рынки. Иностранный патент может приносить деньги украинскому университету или помогать украинской компании привлекать капитал. Если учёный переезжает и создаёт новую технологию за рубежом, значительная часть дальнейшей экономической деятельности будет сосредоточена вокруг зарубежной компании. Имеет значение, где остаются права, исследовательские команды, производство и возможность получать доход.

Для Украины это вопрос того, как устроен её собственный технологический рынок. Университетам нужны партнёры, способные финансировать дальнейшие исследования и использовать их результаты. Компаниям нужен капитал, производственные мощности и доступ к зарубежным покупателям. Чем раньше вокруг украинской разработки складываются такие связи, тем больше шансов, что её коммерческий успех принесёт стране новые рабочие места, производство и доходы.

Международный рынок готов платить за технологии, которые решают конкретные проблемы покупателей. Поэтому конкуренция за интеллектуальный капитал — это борьба за возможность превратить научную идею в прибыльный бизнес. Для Украины ценность собственных изобретений зависит от того, какую часть этого пути она может обеспечить у себя.