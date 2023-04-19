На Западе озабочены делами против бывших украинских реформаторов, - The Guardian

Под видом борьбы с коррупцией в Украине возможны случаи "ложного обвинения" бывших реформаторов, пришедших на государственную службу из бизнеса.

Как пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, это вызывает обеспокоенность у западных союзников способности Украины эффективно использовать миллиарды из европейских фондов для восстановления после войны.

Как говорится в материале, если окажется, что борьбой с коррупцией в Украине манипулируют, это может снизить привлекательность Украины для международных инвесторов и таких организаций, как МВФ.

В частности, в статье упоминаются уголовные дела НАБ В против Андрея Коболева (глава правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2014-21 гг.), Дмитрия Сенниченко, (председателя ФГИУ в 2019-22 гг). Андрея Пивоварского (министр инфраструктуры в 2014-16 гг.) ), Евгения Дыхне (генеральный директор ГП "Международный аэропорт Борисполь" в 2014-17 гг.).

Один из неназванных американских политиков утверждает, что "независимо от мотивации судебного преследования, осуждения и лишения свободы известных и проверенных реформаторов - катастрофа для Украины... Если так будет продолжаться, это серьезно подорвет способность Украины привлекать честных умных людей для руководства, восстановления, привлечения средств и честного и прозрачного управления этими средствами".

Беспокойство было выражено Государственному департаменту США и Министерству иностранных дел Великобритании, и его частично разделяют украинские активисты борьбы с коррупцией.

Издание также цитирует Клер Споттисвуд, председателя наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" в 2018-21 гг.): «Я в шоке от того, что НАБУ подает в суд на некоторых из лучших украинских нынешних или недавних генеральных директоров крупнейших украинских компаний. Это лидеры, сформированные в пылу Евромайдана. Если бы талант и неподкупность были важны, они должны стать основой любой будущей администрации»

Екатерина Рыженко из Transparency International Украина заявила, что эти дела обнажили серьезные проблемы в работе антикоррупционных органов Украины и призвала провести проверку НАБУ.