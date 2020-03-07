8 марта в Украине фиксируют пик продаж цветов: именно тогда взлетает выручка у продавцов

В период кризиса 2014-2015 годов рынок цветов в Украине пережил спад сразу на 58%, а в следующие два года, после начала восстановления экономики, вырос на 40%. Восходящая тенденция продолжается и в настоящее время, благодаря этому прогнозируется развитие отечественного производства популярных цветов, особенно роз. Об этом сообщают эксперты Pro-Consulting.

"В этом секторе будут появляться новички, которые составят конкуренцию сегодняшним флагманам отрасли. Усиливающийся тренд дарить цветы в горшках способен несколько потеснить сегмент срезанных цветов, но происходить это будет на фоне роста общего объема рынка, поэтому места на нем пока будет хватать всем", — считают эксперты.

Наибольшую выручку продавцам цветов приносят 8 марта и 14 февраля, на долю которых приходится 13,5% и 9,4% годового объема продаж соответственно. Традиция идти с букетом в школу на 1 сентября добавляет рынку еще 5,6%.

"Наибольшей популярностью у отечественных покупателей пользуются розы, которые приобретаются в 60% случаев. Причем красные розы, 200 лет назад означавшие бы признание в любви, составляют почти половину всех продаваемых в нашей стране роз. Еще четверть приходится на белые розы, означающие тайную любовь", — объсняют эксперты Pro-Consulting.

В украинских теплицах выращивают в основном розы. Второе место в структуре занимают тюльпаны, но их доля — не более 2%.

Проведенный компанией Pro-Consulting анализ цветочного рынка Украины позволил выделить следующие основные каналы реализации: