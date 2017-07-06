Бельгийцы будут выращивать коров в Украине

Бельгийская компания BBCI хочет выращивать новую породу коров на базе корпорации "Агропродсервис".

Об этом сообщает пресс-служба "Агропродсервиса".

"В Бельгии мы занимаемся выращиванием бело-голубой мясной породы коров, которой пока не выращивают украинские фермеры. Мы бы хотели сотрудничать с "Агропродсервисом" в направлении разведения на базе компании чистой бельгийской бело-голубой мясной породы и, возможно, поставить отлученных телят компаниям, которые имеют на это спрос", — рассказал менеджер по экспорту BBCI Филипп Коллард.

По словам генерального директора "Агропродсервиса" Ивана Чайковского, сейчас, кроме молочного скотоводства, компания начинает заниматься выращивания мясных пород КРС.

"На данном этапе мы изучаем рынок и преимущества различных пород, а также готовим соответствующие условия на наших животноводческих комплексах", — рассказал он.

Ранее сообщалось, что компания "Агропродсервис" планирует экспортировать свинину и говядину в Китай и Вьетнам.

"Агропродсервис" занимается растениеводством, семеноводством, производством комбикормов, племенным животноводством и птицеводством, а также производством топливных пеллет. Производственные мощности предприятия занимают 10 районов, 9 из которых находятся в Тернопольской области, одно в Ивано-Франковской.