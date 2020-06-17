Бесплатные консультации для предпринимателей запустил Офис развития МСП

Офис развития малого и среднего предпринимательства совместно с региональными и местными властями запустил пилотный проект Информационные пункты предпринимателя (ИПП) в четырех областях — Запорожской, Черкасской, Черниговской и Тернопольской.

Офис развития малого и среднего предпринимательства / SME.DO — постоянно действующий консультативно-совещательный орган при Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Пилотный этап продлится до конца 2020 года, а затем будут даны рекомендации по масштабирования пилота в других регионах.

Бесплатная информационная помощь предоставляется по следующим направлениям:

открытие собственного дела;

существующие программы образовательной и финансовой поддержки;

события и мероприятия для предпринимателей;

организации и учреждения поддержки бизнеса.

Какие результаты?

За время работы пилоста предоставлено более 150 бесплатных консультаций предпринимателям (более 50% запросов поступают от существующих предпринимателей, 47% — от потенциальных предпринимателей, которые на этапе планирования открыть собственный бизнес).

Создана интернет-страница ИПП, на которой можно найти контакты информационных пунктов или получить бесплатную консультацию дистанционно.

Все регионы, которые не являются пилотными, также могут присоединиться к информационной поддержке Офиса развития МСП.