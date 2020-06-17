Устойчивое развитие 20 минут назад

Бесплатные консультации для предпринимателей запустил Офис развития МСП

Цель пилотного проекта Информационные пункты предпринимателя (ИПП) — сформировать инфраструктуру предпринимательства для украинцев

Бесплатные консультации для предпринимателей запустил Офис развития МСП Бесплатные консультации для предпринимателей запустил Офис развития МСП

Офис развития малого и среднего предпринимательства совместно с региональными и местными властями запустил пилотный проект Информационные пункты предпринимателя (ИПП) в четырех областях — Запорожской, Черкасской, Черниговской и Тернопольской.

  • Офис развития малого и среднего предпринимательства / SME.DO — постоянно действующий консультативно-совещательный орган при Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Пилотный этап продлится до конца 2020 года, а затем будут даны рекомендации по масштабирования пилота в других регионах.

Кратко и по делу в Telegram

Бесплатная информационная помощь предоставляется по следующим направлениям:

  • открытие собственного дела;
  • существующие программы образовательной и финансовой поддержки;
  • события и мероприятия для предпринимателей;
  • организации и учреждения поддержки бизнеса.

Какие результаты?

За время работы пилоста предоставлено более 150 бесплатных консультаций предпринимателям (более 50% запросов поступают от существующих предпринимателей, 47% — от потенциальных предпринимателей, которые на этапе планирования открыть собственный бизнес).

Создана интернет-страница ИПП, на которой можно найти контакты информационных пунктов или получить бесплатную консультацию дистанционно. 

Все регионы, которые не являются пилотными, также могут присоединиться к информационной поддержке Офиса развития МСП.

  • Пилотный проект по созданию информационных пунктов предпринимателя при органах местного самоуправления без образования дополнительных юридических лиц реализуется Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины при поддержке Офиса развития малого и среднего предпринимательства и проекта FORBIZ на выполнение Стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2020 года и Плана мероприятий по ее реализации. Цель проекта отработать модель государственной бесплатной информационной поддержки субъектов микропредпринимательства и потенциальных предпринимателей на локальном уровне.

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