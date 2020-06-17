Бесплатные консультации для предпринимателей запустил Офис развития МСП

Офис развития малого и среднего предпринимательства совместно с региональными и местными властями запустил пилотный проект Информационные пункты предпринимателя (ИПП) в четырех областях — Запорожской, Черкасской, Черниговской и Тернопольской.
- Офис развития малого и среднего предпринимательства / SME.DO — постоянно действующий консультативно-совещательный орган при Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Пилотный этап продлится до конца 2020 года, а затем будут даны рекомендации по масштабирования пилота в других регионах.
Бесплатная информационная помощь предоставляется по следующим направлениям:
- открытие собственного дела;
- существующие программы образовательной и финансовой поддержки;
- события и мероприятия для предпринимателей;
- организации и учреждения поддержки бизнеса.
Какие результаты?
За время работы пилоста предоставлено более 150 бесплатных консультаций предпринимателям (более 50% запросов поступают от существующих предпринимателей, 47% — от потенциальных предпринимателей, которые на этапе планирования открыть собственный бизнес).
Создана интернет-страница ИПП, на которой можно найти контакты информационных пунктов или получить бесплатную консультацию дистанционно.
Все регионы, которые не являются пилотными, также могут присоединиться к информационной поддержке Офиса развития МСП.
- Пилотный проект по созданию информационных пунктов предпринимателя при органах местного самоуправления без образования дополнительных юридических лиц реализуется Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины при поддержке Офиса развития малого и среднего предпринимательства и проекта FORBIZ на выполнение Стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2020 года и Плана мероприятий по ее реализации. Цель проекта отработать модель государственной бесплатной информационной поддержки субъектов микропредпринимательства и потенциальных предпринимателей на локальном уровне.