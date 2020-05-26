Бизнес на карантине: украинская дизайнер Анна Чибисова делится опытом

В условиях карантина многие бренды останавливают производства, а закрытые бутики некоторых марок больше никогда не откроют свои двери. Например, представители бренда Victoria"s Secret сообщили, что навсегда закрывают 250 магазинов в США и Канаде.

Однако есть украинские бренды, которые не только не пострадали из-за кризиса, но еще и на 50% увеличили количество сотрудников в главных офисах за рубежом. Таким бизнесом является бренд дизайнеров Анны Чибисовой и Анжелики Святаш Maison d'Angelann.



"Наши объемы продаж выросли во время карантина. Мы работаем с премиум-сегментом и у нас отлично налажены онлайн-продажи по всему миру. За эти годы мы наработали обширную базу постоянных клиентов.

На карантине девушкам хочется порадовать себя красивой одеждой, которую можно надевать и дома, и примерить в ожидании лета, когда, надеюсь, борьба со вспышкой коронавируса завершится победой. Наш рецепт успеха — искать новые ниши даже в трудные времена и работать только с профессионалами своего дела.

Поэтому сразу после карантина мы открываем бутик в Париже, где наш бренд будет работать с известным британским лейблом Jenny Packham", — подчеркнула Анна Чибисова.



При этом Анна Чибисова рассказала, что производство вещей в Харькове не уменьшило свои мощности. Сейчас все швеи и другие сотрудники Maison d'Angelann строго соблюдают правила безопасности — носят защитные маски, используют антисептики и регулярно проводят санитарную обработку помещений.

"Мы остаемся на страже здоровья. Швеи бренда трудятся с любовью над каждым стежком в полной экипировке — с обязательными защитными масками, антисептиками и соблюдением всех-всех правил. Здоровье нашей команды для нас приоритет", — заявила Анна Чибисова.





Дизайнер Анна Чибисова отметила, что платья бренда Maison d'Angelann даже на карантине, дома, надевали известная украинская модель Алла Барановская, известная ведущая Екатерина Осадчая, актриса Мария Ефросинина, бывшая невестка экс-президента Лиза Ющенко и мисс Украина Карина Торрес.

"Сейчас лавина онлайн-заказов на купальники из новой коллекции нашего совместного с Иреной Сопрано бренда — Sol Angelann. Мы очень тщательно подходим к упаковке вещей, все производство находится в условиях тщательной санитаризации, работники — в обязательных масках и перчатках. Я уверена, что качество ценится в любые времена. Потому что девушки знают, что наши вещи не только собирают восхищенные взгляды. В них еще максимально удобно. В наших купальниках можно плавать, танцевать и заниматься с детьми. В любой из этих ситуаций вам будет удобно", — подчеркнула Анна Чибисова.

Дизайнер рассказала также, что сейчас бренд расширяет производство в Киеве.

"Несмотря на карантин, мы увеличили количество рабочих мест на фабрике в Киеве и активно работаем над созданием новой коллекции Sol Angelann Shoes. Колодка для нашей обуви разрабатывалась в Италии, качество не будет уступать лучшим мировым брендам. А еще важно то, что бренд Maison d'Angelann сейчас помогает начинающим дизайнерам.

С первого июня мы предоставляем бесплатное место в наших бутиках для новых брендов. В сложные времена поддерживать новичков очень важно. Также мы обучаем людей, чтобы в будущем предоставить им рабочие места на нашем производстве. Всегда готовы учить тех, у кого есть мотивация, fashion-бизнесу", — рассказала Анна Чибисова.

Дизайнеры Maison d'Angelann участвуют в дизайне и пошиве сценических костюмов для известных певиц. Среди клиентов бренда, по словам Анны Чибисовой, супермодель Ирина Шейк, первые леди Италии и Хорватии, дочь президента Азербайджана Лейла Алиева и другие известные личности. Бренд Анны Чибисовой и Анжелики Святаш был создан в 2014 году. Maison d'Angelann — единственный украинский бренд, который получил эксклюзивный контракт на пять лет по сотрудничеству с известной Gallery Lafayett, где размещается рядом с известными мировыми марками Alberta Ferretti и Giambattista Valli. Вещи дизайнеров также представлены в Монако в Loona Concept store Monaco, а также в мультибрендовом бутике в Сен-Тропе. Также вещи бренда продаются в шоу-румах Катара.