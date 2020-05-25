Окно возможностей: почему в кризис важно не сокращать расходы, а завоевывать новые рынки

Для меня и нашей группы компаний это не слова с агитационного плаката, а руководство к действию. В то время как многие компании замедляют работу в ожидании восстановления экономики, мы ищем варианты, чтобы ускорить шаг и опередить конкурентов. Это касается не только продвижения нашей продуктовой линейки, но и усовершенствования внутренних бизнес-процессов. Для крупных бизнесов это единственно правильная стратегия развития, потому что, ужимаясь и тотально сокращая расходы, бизнес неминуемо откатывается назад.

На самом деле мы были готовы к кризису. Экономика движется циклично, поэтому после десяти лет роста с момента последнего глобального кризиса 2008-2009 годов логично было ожидать очередной рецессии. Еще два года назад мы начали проекты оптимизации сразу по нескольким направлениям: финансовое управление, бережливое производство, внутренние бизнес-процессы.

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По нашим оценкам, спад в мировой и украинской экономике должен был начаться в 2021-2022 годах, но пандемия COVID-19 стала катализатором, запустившим этот процесс раньше. Но даже это не стало препятствием. На сегодня внутренняя оптимизация компании завершена на 80%, а финальным этапом станет объединение логистики, технического и финансового учета в единую консолидированную управленческую систему. Все наши производственные подразделения обеспечены достаточным запасом комплектующих, чтобы без перебоев работать в первой, самой сложной фазе кризиса.

В течение всей 28-летней истории нашей компании мы следовали агрессивной стратегии, постоянно масштабируя бизнес. На сегодня в нашем портфеле 32 направления — от выпуска металлических профилей до производства элеваторного и оросительного оборудования.

Однако, готовясь к кризису, мы решили повременить с дальнейшим расширением сферы деятельности, сосредоточившись на расширении рынков сбыта. Наращивание экспорта — вот наша главная цель на ближайшие годы.

Как показывает опыт с элеваторным оборудованием, сбыт которого в Украине затормозился из-за избытка производителей, это направление позволяет нам уверенно смотреть в завтрашний день. Охват внешних рынков достаточно широк, а основные усилия направлены в сторону Азии и Восточной Европы. По отдельным направлениям деятельности компании экспорт уже достигает 65-70%.

Тем не менее компания не заморозила перспективные программы. Например, уже в этом году мы запустим линию горячего цинкования. Это не единственное предприятие такого рода в Украине, но на нашем производстве заработает самое современное оборудование. Предприятие будет производить как готовую продукцию, так и предоставлять услугу горячего цинкования для сторонних заказчиков.

Всего с начала кризиса количество рабочих мест на предприятии выросло на 3%, мы и дальше продолжаем набирать сотрудников.

А еще кризис — это отличная возможность пополнить свою команду высококлассными специалистами. Сегодня многие профессионалы оказались под угрозой сокращения либо уже ищут работу, а это значит, что на рынке труда образовался избыток кадров. Мы не упустили эту возможность, усилив новыми сотрудниками финансовый и коммерческий департаменты. Также пополнился штат технических специалистов.

Всего с начала кризиса количество рабочих мест на предприятии выросло на 3%, мы и дальше продолжаем набирать сотрудников. По большому счету, в компании не осталось отделов, персонал которых не обновился с началом кризиса.

Введение карантинных ограничений не повлияло на ритмичность производства "Вариант Агро Строй". На предприятии введен специальный режим труда, что позволяет нам выполнять свои обязательства по договорам в полном объеме. На дистанционную работу переведены 10% персонала, а 5% сотрудников, живущих в пригороде, взяли отпуск. Все усилия направлены на то, чтобы не подвести своих партнеров и вовремя обеспечить отгрузку оборудования.

Специальный режим труда позволяет нам выполнять свои обязательства по договорам в полном объеме

Ежедневно на проходной предприятия проводится температурный скрининг всех сотрудников, на территории запрещено находиться без защитной маски, усилены меры по дезинфекции помещений, для чего регулярно закупаются и выдаются средства индивидуальной защиты. Для развозки персонала по городу запущен корпоративный автобус, курсирующий по оптимальному маршруту. Все совещания проводятся в онлайн-режиме, а для сотрудников, вернувшихся из зарубежных командировок, действует обязательный двухнедельный карантин.