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Денис Ткаченко из "ТЕДИС Украина" о настоящем и будущем лоббизма в Украине

Заместитель гендиректора по корпоративным связям FMCG-дистрибьютора рассказал о том, как защита бизнесовых интересов объединяет всех игроков рынка

Денис Ткаченко, заместитель гендиректора по корпоративным связям "ТЕДИС Украина" Денис Ткаченко, заместитель гендиректора по корпоративным связям "ТЕДИС Украина"
Денис Ткаченко, заместитель гендиректора по корпоративным связям "ТЕДИС Украина"

В нашей стране лоббизм находится на уровне кулуарных договоренностей и в сознании многих носит не совсем положительную коннотацию. Начинается ли в Украине формирование лоббистского рынка? 

- Рынок GR начал активно развиваться в Украине еще в конце 90-х после прихода транснациональных корпораций. Бизнес-климат страны, ее позиция аутсайдера в общепризнанном рейтинге Doing business, политическая турбулентность делали бизнес очень уязвимым по отношению к действиям госорганов. Глобальным компаниям нужно было понимать, что происходит в стране, какие законы, регуляторные акты принимаются и как это влияет на их бизнес. Так и родилась профессия GR-менеджера в Украине. Важно понимать, что для транснациональных корпораций рынок Украины считался очень рисковым, но это компенсировалось высокой прибыльностью. В нулевых рынок начал приобретать новые очертания, и уже многие национальные компании, понимая важность GR-функции, стали приглашать сотрудников этого профиля.  

Кратко и по делу в Telegram

Мы пока далеки от цивилизованного устройства рынка в понимании эталонных примеров США и ЕС. Там лоббизм признан на уровне государства и общества: регулируется соответствующими законами, реестрами и этическими кодексами. Уверен, что со временем Украина также пройдет этот путь. 

Где сейчас находится Украина по отношению к Европе, если говорить о лоббизме? 

- В ЕС все происходит на уровне Еврокомиссии: влияние лоббистов строго регулировано и ограничено. Большинство законов утверждены, работа ведется сейчас преимущественно над усовершенствованием законодательства, чтобы оно отвечало текущим вызовам. Особенность этого рынка заключается в том, что любые изменения зреют годами с огромными переходными периодами вступления в силу той или иной нормы. 

В Украине же все очень динамично, иногда непредсказуемо, но интересно. В таких условиях задача GR-специалиста заключается именно в том, чтобы очертить проблему либо найти возможность, определить группу стейкхолдеров, на которых это влияет, просчитать возможный экономический эффект для компании и государства и обязательно предложить варианты решений. Последнее — ключевое: "Критикуешь — предлагай. Бери ответственность и реализуй". Подчеркну, что ни один джиарщик не влияет на принятие окончательного решения, но предложить дополнительную, альтернативную или вспомогательную точку зрения он не просто может, а обязан. 

Вы можете рассказать о наиболее значимых моментах, когда компаниям удалось отстоять свой бизнес после того или иного решения власти? 

- Показателен пример прошлого года, когда некоторые народные депутаты хотели зафиксировать на законодательном уровне гарантированную прибыль для розницы, опта и производителей табачной продукции. Для потребителей это могло стать прямой угрозой, потому что на государственном уровне искусственно повысилась бы цена пачки сигарет и люди стали бы переплачивать. 

Индустрия в лице производителей вышла на общую пресс-конференцию и донесла эту проблему, ведь на тот момент одни компании закрыли производство, другие сократили заказ акцизных марок или перенесли свои главные офисы. Благодаря этому мощному сопротивлению президент ветировал предложенный закон, а Верховной Раде пришлось исключить из него предложенную норму. 

Но я бы не назвал это примером лоббизма, продвижения интересов. Это, скорее, была защита в ответ на необдуманную и не просчитанную законодательную инициативу. 

А вот пример красивого, хорошего, правильного лоббизма. В 2015 году я работал в компании Amwaу — стопроцентном импортере собственной продукции. Существовало постановление Кабмина №915, согласно которому за ввезенную тару компании должны были оплачивать утилизацию упаковки. Задумка была хорошая: на собранные от этого деньги собирались строить мусороперебатывающие заводы. Но, как оказалось, строить планировали только на бумаге. В случае отмены такого постановления компания экономила  
до $100 тыс. ежегодно. 

Таких компаний, как мы, на то время было очень много. Мы объединились в Американской торговой палате, начали системно говорить о проблеме — объясняли на всех уровнях. На очередной такой встрече к нам зашел народный депутат, который в то время общался с премьер-министром. Мы спускались вместе в лифте, тогда и отдали бумагу с описанием проблемы и решением. Он проникся, разобрался в вопросе. Не знаю, стало ли это тогда катализатором, но процесс начал двигаться быстрее. После девяти месяцев активного продвижения этой истории Кабмин отменил свое постановление.  

GR-менеджеры в структуре своих компаний выросли до полноценных членов борда? 

- В большинстве компаний, особенно на таких рынках, как фармацевтика, металлургия, агро, табак и энергетика, функция GR очень сильно развита. Уже сейчас простого джиарщика для защиты бизнес-интересов компании мало. Это будет топ-менеджер — руководитель направления с командой из трех-пяти человек. 

Если говорить о большинстве компаний, с которыми я знаком, то Chief communication officer обязательно входит в борд.  Сегодня уже не имеет значения, это PR или GR. Это все о коммуникациях: только в одном случае со СМИ, а в другом с госорганами. Они взаимозависимы, дополняют и усиливают друг друга. 

У парня, который в лифте может презентовать депутату то, что его поразит прямо в сердце, должны быть особенные таланты и навыки?  

- Однозначно. Это высокий уровень коммуникабельности, умение найти подход, эмпатия. Необходимо быть ловким. Оказаться в нужное время в нужном месте тоже нужно уметь, и к этому необходимо прилагать усилия. Удача — это когда возможность встречается с твоей подготовкой, поэтому ты всегда должен быть готов.  

Также немаловажные навыки — системность и умение анализировать. Джиарщик должен проанализировать юридический документ, понять, каким образом с математической и аналитической точки зрения это повлияет на компанию, и сделать емкую выжимку документа. Меньше слов — больше смыслов — это архиважный навык.  

Очень важное качество — настойчивость, но здесь нужно соблюсти тонкую грань с ненавязчивостью. 

И еще один из ключевых навыков — умение продавать. По сути, джиарщики — это те же продажники, только товаром выступают идеи. 

Где компаниям искать GR-менеджеров? Я такой профессии не встречал в классификаторе. 

- Сегодня специализации именно с таким названием нет. Я бы сказал, что это те люди, которые оканчивали экономическое, коммуникационное, юридическое отделения университетов и которые достаточно активны, коммуникабельны и умеют правильно структурировать и анализировать данные. 

Некой кузницей кадров для GR стали бизнес-ассоциа­ции, потому что там во главе угла стоит защита бизнес-интересов. При каждой ассоциации есть комитеты по выбранным отраслям с выделенными менеджерами, которые ведут то или иное направление. 

Другая кузница кадров — это госорганы. Человек, который проработал там, четко понимает, как работает государственный механизм, какие есть регламенты и инструменты. Он обладает необходимыми связями, уникальной экспертизой по написанию нормативно-правовых актов, что очень ценно для любой организации.  

А что влияет на гонорар лоббиста? Есть установленная формула расчета? 

- На гонорар всегда влияет результат. Он должен быть четко измерим и решать конкретные бизнес-задачи организации. Есть фиксированная ставка заработной платы плюс бонусная часть за выполненные KPI. Цели в корпоративных коммуникациях всегда должны соответствовать бизнес-целям компании. В случае их успешного выполнения менеджер получает дополнительное ежегодное вознаграждение. 

 

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