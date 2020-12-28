ЕБРР и "Евротерминал": более 11 лет дружбы

Вот уже более четверти века Европейский банк реконструкции и развития инициирует финансовые инъекции в экономику Украины. Одним из успешных проектов банка является "Евротерминал" — мультимодальный логистический комплекс с демпферной контейнерной площадкой Одесского морского порта — единственный "Сухой порт" в стране. Из инвестиционного портфеля на строительство инновационной платформы выделено 18 млн долларов США. За это время достигнуто немало важных для ЕБРР социально и экологически значимых результатов, например, оптимизация морского грузооборота и освобождение городских дорог от тяжелого транспорта.

"Мы гордимся нашим давним сотрудничеством с ЕБРР. Инвестиции банка не только способствуют развитию Одесского морского порта, но и помогают увеличить транзитные возможности страны и сделать Украину конкурентоспособным игроком в Черноморском регионе", — сказал президент "Евротерминала" Павел Лисицин.

Одним из важных фокусов внимания ЕБРР является агробизнес, а именно — экспорт зерна. По прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), чтобы удовлетворить растущий мировой спрос, к 2050 году объемы производства должны увеличиться на 70%. Так, на территории "Евротерминала" начали развиваться промышленные предприятия по сушке и очистке зерна. Транспортировка "хлеба" с морских портов после перевалки и хранения не только начала закрывать потребности населения планеты, но и активизировала судоходство по Днепру, в том числе благодаря открытию Бескидского тоннеля. В ЕБРР уверены, что Украина вместе с другими странами, способна снова стать "хлебной корзиной" мира.

Говоря о развитии морской логистики и Сухого порта — "Евротерминала", следует упомянуть о воздушном и наземном транспорте. Инвестиции банка в международный аэропорт Борисполь обеспечили его высокотехнологичным аэронавигационным оборудованием, а 800-километровая автострада, соединяющая Киев и Европейский Союз, признана лучшей дорогой в стране.

Чернобыльский фонд "Укрытие", энергоэффективность и устойчивое развитие, кредитование малого и среднего бизнеса, поддержка ликвидности банков после мирового кризиса, модернизация газового сектора, инициирование Совета бизнес-омбудсмена Украины по борьбе с коррупцией и Национального Совета по реформам — это далеко не все проекты ЕБРР, поднимающие экономику страны вот уже более 25 лет. Чего стоит, например, тот же "Евротерминал", ставший одним из главных проводников международной инвестиционной привлекательности.

"С Украиной нам действительно повезло, ведь мы находились в партнерстве, когда появилось ориентированное на реформы правительство. Таким образом, наше сотрудничество ускорилось не только за счет инвестиций, но и политического диалога", — сказала Фрэнсис Малиж, управляющий директор ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу.

Переоценить вклад ЕБРР в поддержку страны невозможно, ведь именно своевременность инвестиций и политическое сотрудничество помогли Украине стать такой, какой она является сегодня.