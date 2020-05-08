Эпицентр: "Защищаем тех, кто спасает жизнь"

Борьба с Covid 19 в стране продолжается. Сейчас особое внимание общества направлено на защиту и помощь медработникам. Ведь каждый пятый инфицированный в стране — медик. Компания "Эпицентр", осознавая свою ответственность, закупила большую партию средств индивидуальной защиты для врачей: 2 миллиона масок, 75 тысяч биологических костюмов, 30 тысяч защитных очков.

Всем областным органам власти компания разослала письма с просьбой предоставить их потребности в этих товарах. Запросы аккумулированы и на этой неделе представители "Эпицентра" передали в лечебные учреждения страны и департаментам здравоохранения всю партию средств защиты. И пока некоторые СМИ ищут в помощи Эпицентра "зраду" и корыстный умысел, свою позицию высказали те, кто каждый день на передовой борьбы со смертельным вирусом.

Валерий Туре, врач центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева:

"В случаях, когда попадаешь на вызов, где есть подозрение на COVID19 или человека нужно осмотреть и госпитализировать — бригады должны заходить в средствах индивидуальной защиты обязательно. Таких комплектов за одну смену нужно десятки, а поэтому потребность в них велика. Средства защиты, которые передал "Эпицентр", думаю, помогут и уберечь жизни моих коллег и спасти жизнь многих людей-киевлян".

Константин Ливаковский, директор КП "Винницкая городская клиническая больница №1":

"Мы понимаем, что сегодня заболеваемость еще не отступает, и нам нужно запас средств защиты увеличивать, чтобы быть готовыми к следующим волнам, поэтому абсолютно положительно отношусь к этой помощи и с большой благодарностью от всего медицинского персонала".

Александра Гейко, главный врач областного территориального медицинского объединения города Краматорск:

"Медицинские работники постоянно пребывают в зоне риска, и эта помощь может помочь спасти десятки жизней. Мы выражаем огромную благодарность за полученную помощь представителям компании "Эпицентр". Это важный вклад, который поможет решить общую проблему. Медики сейчас — это та категория населения, которая является очень уязвимой, которая стоит на переднем крае борьбы с этой болезнью".

Алла Бобейко, главный врач Городской клинической больницы №13 города Харькова:

"13-я больница — медучреждение первой волны для принятия больных с подозрением на коронавирус. Средства защиты у врачей, работающих на плановом приеме, в стационаре, манипуляции или реанимации — разные и прописаны законодательно. Поэтому очень важно, чтобы медработники чувствовали поддержку и заботу. Желаю Эпицентру и всем украинцам здоровья, а мы продолжим работать".

Оксана Поддубная, главный врач Хмельницкой инфекционной больницы:

"Хмельницкая область получила от Эпицентра большое количество помощи. Самое главное — это амплификатор, диагностическая и лечебная аппаратура, оборудование для реанимационных отделений, мягкий инвентарь, дезсредства, качественная защита для врачей. Мы благодарны за помощь. Она была первая, она была вовремя, в достаточном количестве и именно то, что нужно".

Представители "Эпицентра" отмечают, что благодаря командной работе и слаженной в компании логистике и системе поставок всего за несколько дней смогли передать такой большой объем помощи.

Владимир Гончаров, директор по розничной торговле сети "Эпицентр":

"В поддержке социально ответственного бизнеса нуждается вся страна, а особенно врачи. В них нет выходных, они работают круглосуточно. Мы должны защитить тех, кто спасает жизнь. Это наш девиз и мы будем его выполнять до полного прекращения пандемии в стране".