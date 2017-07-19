Финплан "Нафтогаза Украины" утвердили без повышения цен на газ для населения

19 июля 2017, 16:24
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Финансовый план "Нафтогаза Украины" на 2017 год утвержден без учета повышения стоимости газа для населения

Финплан Увеличить картинку

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план НАК "Нафтогаз Украины" на 2017 год. Такое решение было принято 19 июля на заседании правительства, передает LIGA.net.

Представляя документ, первый вице-премьер-министр Степан Кубив подчеркнул, что принятие финплана позволит эффективно управлять процессами в компании. Вместе с тем, по предложению правительства "Нафтогаз" совместно с Минэкономразвития, Минфином и Минэнерго скорректирует доходную часть плана "в соответствии с действующими ценами".

Предложение было поддержано единогласно. Таким образом, Кабмин не согласовал повышение тарифов на газ с 1 октября, что было предусмотрено финпланом "Нафтогаза".

В проекте документа НАК предполагал увеличить стоимость 1 тыс. кубометров газа на 931 грн. — до 5 873 грн. (7 047 грн. с НДС). Нынешняя цена, установленная с 1 апреля 2017 г. до 1 апреля 2018 г. для населения, составляет 6 958 грн. /тыс. кубометров.

Ранее Кабмин утвердил порядок пересмотра предельных розничных цен на природный газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго. Согласно постановлению № 90, Кабмин может корректировать цены каждые полгода, если стоимость импортируемого газа увеличится за полугодие более чем на 10%.

На днях в Минэнерго заявили, что причин для повышения цены на природный газ для населения нет. По данным министерства, средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной природного газа в июне выросла на 2,5% или на $5,3 за 1 тыс. кубов, до $213,7.

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Теги: газ , цена на газ , нафтогаз 20077720 , кабмин

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