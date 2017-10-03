ФК "Металист" по спецконфискации отобрали у Курченко

03 октября 2017, 12:27
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Второй после денег "Семьи Януковича" оказалась спецконфискация футбольного клуба "Металлист" у Сергея Курченко

ФК Увеличить картинку

Харьковский футбольный клуб "Металлист" возвращается из собственности опального украинского бизнесмена Сергея Курченко в госсобственность, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Мы можем с гордостью сообщить харьковчанам, что футбольный клуб "Металлист" будет принадлежать не беглецам — клептократам, а харьковчанам", — сказал Луценко на брифинге в Харькове.

"Это уже второй случай спецконфискации именно имущества, не денег. Первый был Одесский нефтеперерабатывающий завод", — добавил генпрокурор.

Луценко отметил, что футбольный клуб возвращается от Курченко к государству, а далее "исполнительные органы страны примут решение о его использовании". "Возможен вариант передачи в управление муниципальное, возможно конкурс для инвесторов, возможно, другие варианты, которые уже находятся вне моей компетенции", — сказал генпрокурор.

В свою очередь министр юстиции Павел Петренко, который также присутствовал на брифинге, поблагодарил Генпрокуратуру за то, что следователи смогли на основании действующего закона, добиться в суде соответствующего приговора и решение о спецконфискации.

Напомним, в декабре 2012 года группа компаний "Газ Украина" (после проведения ребрендинга — ВЕТЭК) Сергея Курченко достигла договоренностей по приобретению ФК "Металлист" у бизнесмена Александра Ярославского, который сложил с себя полномочия президента клуба.

В апреле 2016 года комитет по аттестации футбольных клубов Федерации футбола Украины отказал харьковскому "Металлисту" в выдаче аттестата на участие в чемпионате Украины сезона 2016-2017 гг. из-за долгов перед работниками клубами, потеряв профессиональный статус. ФК не выплатил двум футболистам $450 тыс., а также около 20 млн грн медицинскому и обслуживающему персоналу, юношеским командам Ю-19, Ю-21.

В прошлом году спортивный комплекс "Металлист" через суд требовал от ПАО "Футбольный клуб "Металлист" задолженность в размере 2 млн 917 тыс. 422,47 грн.

В июне 2017 года Хозяйственный суд Харьковской области возбудил дело о банкротстве ПАО "Футбольный клуб "Металлист".

СПРАВКА

ФК "Металлист" является многократным призером чемпионата Украины по футболу, в частности, один раз занимал 2-е место, семь раз — третье. В 1988 году выигрывал кубок СССР.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: футбол , фк металлист , юрий луценко , конфискация

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