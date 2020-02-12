Герега обошел Ахметова и Порошенко по объему аграрного зембанка

Группа компаний "Эпицентр К" Александра и Галины Герег покупает предприятия группы компаний "Сварог Вест Групп" Сергея и Александра Буряков в Хмельницкой области.

Об этом сообщает пресс-служба компании Герег.

В частности, речь идет о приобретении корпоративных прав на 40 тысяч га земель в Красиловском, Новоушицком, Славутском и Шепетовском районах.

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Таким образом, земельный банк агрохолдинга увеличился со 120 тысяч га до 160 тысяч га. А объем земли в Свароге сократился с 80 тысяч до 40 тысяч га.

Согласно сообщению "Эпицентра", сейчас идет процесс оформления сделки. Сумма сделки не разглашается.

Как отмечается, после завершения сделки "Эпицентр" станет седьмым по размеру земельного банка агрохолдингом Украины, потеснив компании HarvEast Рината Ахметова (127 тысяч га земли), ИМК Александра Петрова (123,9 тысяч га земли) и "Укрпроминвест-Агро" Алексея Порошенко.

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Как известно, "Эпицентр Агро" консолидирует все производственные активы аграрного направления группы компаний "Эпицентр К" — ведущего ритейлера строительных материалов в Украине. Она работает в Украине с сентября 2015 года в Черкасской, Хмельницкой, Киевской, Тернопольской и Винницкой областях. Бенефициарами компании через венчурный фонд "Оферент" числятся Галина и Александр Гереги. Официально агрокомпания Герег называется "Агрохолдинг 2012", но Гереги употребляют название "Эпицентр Агро".

Ранее стало известно, что группа компаний "Эпицентр К" начала производство пшеничной муки высшего сорта на Гниваньском хлебо-пекарном предприятии под ТМ "Винницьке борошно" и продавать ее в строительных супермаркетах.