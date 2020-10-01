Промышленность 50 минут назад

Ильдар Салеев покинул пост генерального директора компании "Донецксталь"

Под его руководством компании удалось стабилизировать финансовое положение и провести серьезную трансформацию бизнеса после потери контроля над важными активами на неподконтрольной территории Донецкой области.

Ильдар Салеев покинул пост генерального директора компании "Донецксталь" Ильдар Салеев покинул пост генерального директора компании "Донецксталь"

Наблюдательный совет ПРАО "ДМЗ" одобрил отставку генерального директора Ильдара Салеева, который продолжит свою деятельность в ДТЭК Энерго. Исполнение обязанностей гендиректора возложено на директора по производству Константина Вялого.

Ильдар Салеев был назначен гендиректором ПРАО "ДМЗ" ("Донецксталь") в августе 2018 года. Под его руководством компании удалось стабилизировать финансовое положение и провести серьезную трансформацию бизнеса после потери контроля над важными активами на неподконтрольной территории Донецкой области.

В 2018 году компания утвердила новую стратегию развития. Инвестиции выросли на 50%, до $104 млн. Создано более 1000 рабочих мест, разморожены модернизация и строительство промышленных объектов, что позволит начать разработку запасов угля объемом до 100 млн тонн. По итогам 2019 года "Донецксталь" получила прибыль в размере 2,9 млрд грн против рекордного убытка в 2,6 млрд грн годом ранее. Ожидается, что до конца 2020 года добыча угля на предприятиях-партнерах составит 6,3 млн тонн, что на 60% больше показателя 2018 года.

"За два года компания "Донецксталь" стала лидером украинской угольной промышленности. Мы показали, что у отрасли может быть будущее. Мы не закрывали шахты, а впервые за годы Независимости стали строить новые. Создавали новые рабочие места. А средняя зарплата на наших предприятиях-партнерах превысила 25 тысяч гривен. Я верю, что компания продолжит следовать курсу роста и развития", — отметил Ильдар Салеев.

"Донецксталь" — ведущий инвестор в добывающую отрасль и крупнейший поставщик коксующего угля в Украине. Компания объединяет потенциал 8-ми предприятий-партнеров, на которых работает более 11 тысяч сотрудников (ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", ООО "Обогатительная фабрика "Свято-Варваринская", ООО "Шахтостроительная компания", ЧАО "Автопредприятие "Укрстрой", ООО "Углепромтранс", ООО "Свято-Ильинский машиностроительный завод", ООО "Шахта "Свято-Покровская №3", ПАО "Шахтостроймонтажное управление №1"). Мощности партнеров "Донецксталь" позволяют добывать и перерабатывать более 8 млн тонн угля в год. Промышленные запасы угля составляют порядка 200 млн тонн.

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