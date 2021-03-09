Индустрия 4.0 за 1 доллар

Мы привыкли к тому, что каждый очередной виток технического развития приводит к повышению капитальных затрат и укрупнению производств. Сто лет назад автомобили строили по современным меркам в мастерских. Сейчас глобальные холдинги "переваривают" остатки национальных производителей, а популярные модели часто отличаются лишь шильдиками и декором. Лекарства перестали производить в аптеках, а новые — разрабатывают корпорации, инвестируя в R&D миллиарды. Тем не менее многие прорывные современные технологии были рождены в стартапах, а некоторые корпорации состоялись лишь потому, что их не захотели покупать "в зародыше" тогдашние лидеры рынка.

Это удивительным образом напоминает эволюцию живой природы, когда маленькие, но полные жизненной энергии животные начинают бурно развиваться, расти и занимают ниши царствующих неповоротливых "динозавров". Технологии Индустрии 4.0 тоже похожи на эти эволюционные преимущества. С виду простые, элегантные, а главное — энергетически дешевые. Доступные даже для самых маленьких.

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Внедрить их у себя может позволить даже совсем небольшое предприятие, даже если в нем работает буквально несколько человек. Как это сделать, нам рассказывают специалисты IT-Enterprise.

Мал золотник, да дорог

Сначала стоит определиться, что такое "недорого". Даже самое небольшое производство — это несколько человек, получающих зарплату, это какие-то инструменты и оборудование, это помещение и бэк-офис. А соответственно, это как минимум десятки тысяч гривен разовых и еще десятки тысяч гривен расходов ежемесячных. Соответственно, ради результата увеличить траты на сумму, сравнимую с зарплатой одного человека за год или с покупкой одного станка, — вполне разумно и не является чем-то невероятным.

"У нас был крайне интересный опыт, — рассказывает глава департамента продвижения IT-Enterprise Роман Яворский. — Наш клиент выиграл тендер на поставку тумбочек под умывальники в крупную торговую сеть. И столкнулся с целым спектром задач, которые нужно было решить: нужно было обеспечить поставки в положенный срок, нужно было контролировать приход материалов и склад и нужно было контролировать качество выходящей продукции. Срыв поставок и брак приводили к большим штрафным санкциям, а работать с безразмерным складом продукции и сырья компания позволить себе не могла — она относительно небольшая и это было для нее финансово неподъемно. Мы решили эту задачу с помощью технологий Индустрии 4.0, и это было дешевле, чем гигантский склад, толпы контроллеров, учетчиков и планировщиков".

Внедренная управленческая система с элементами искусственного интеллекта постоянно балансирует остатки материалов на складе, необходимых для выполнения к сроку очередной партии товара. Искусственный интеллект при необходимости выбирает сценарии выхода из ситуаций, когда происходит незапланированный срыв — брак, болезнь сотрудника или недопоставка сырья.

"Многие из нас имеют опыт покупки кухонного гарнитура, и мы знаем, какое количество ручек, какое количество цветов и какое разнообразие материалов существует, — рассказывает Роман Яворский. — Даже для тумбочки под умывальник количество вариантов и комплектаций всего этого может стремиться к бесконечности. Поэтому заполнить склад не получится. В случае, если обнаруживается непоставка материалов или брак, нужно быстро пересчитать задачи для каждого из рабочих, чтоб все успели сделать в срок то, что нужно, исходя из того, что есть. С этим системы искусственного интеллекта справляются намного быстрее и точнее, чем даже опытные люди."

Немаловажным в этом кейсе является контроль качества. На большом предприятии с высокой долей вероятности была бы внедрена система computer vision, на обучение которой ушло бы от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч долларов. Но для малого производства было внедрено дешевое, но очень надежное решение. В техпроцесс было добавлено фотографирование изделий на разных этапах производства.

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Как мы уже отмечали ранее, Индустрия 4.0 — это, в том числе, история каждой трубы в водопроводе здания. Эта история включает точный перечень людей, которые производили, отгружали, везли, приваривали трубу по месту. В истории доступна и информация о партии сырья, из которой была сделана труба. Таким образом, рабочие прямо на производстве сами становятся контроллерами качества — техпроцесс требует этого. И делают это более чем осознанно. Понимают, что в случае рекламации ответственность будет персональная.

Продукт как сервис

Можно сколько угодно себя уговаривать "этот продукт нам критически важен, мы должны его купить, а также купить станки и нанять профессионалов", но денег иногда нет даже на самое основное.

Но покупать совсем не обязательно. Например, нет необходимости строить собственные сети передачи данных или обязательно покупать недвижимость для размещения цеха или офиса — все это можно взять в аренду.

"Технологии Индустрии 4.0 — это, в первую очередь, технологии, оперирующие данными, — указывает руководитель направления промышленного интернета вещей в IT-Enterprise Виталий Галелюка. — И эти данные давно стандартизированы. А это значит, что очень многие элементы могут быть вынесены из производства и там обработаны. Вы можете внедрить облачную систему с элементами искусственного интеллекта на условиях подписки, исходя из своих потребностей и бюджета. Вы же платите абонентскую плату вашему телефонному оператору, а не владеете вышкой связи — ERP-систему тоже не обязательно покупать."

Более того, используя подобные сервисы, вы косвенно эксплуатируете опыт больших корпораций и даже своих конкурентов.

Роман Яворский директор департамента продвижения IT-Enterprise "Производственные процессы типичны и на больших предприятиях, и на малых. А внешние условия – одинаковы для всех. Возьмем, к примеру, решение для агропредприятия. Мы имеем структурированные данные о состоянии почвы, о погоде, о севообороте, о ценах на бирже. И небольшое фермерское хозяйство получает точно такой же анализ, как получит агрохолдинг. Главное - иметь нужные данные. При этом большой холдинг может позволить себе аналитиков, агрономов, экономистов и массу специалистов, которые будут считать, анализировать, строить прогнозы и выбирать, что выгодно посеять. Малое агропредприятие заплатит лишь абонентскую плату, которая будет зависеть от количества сотрудников, работающих с системой".

К примеру, облачная ERP-система Clobbi, запущенная IT-Enterprise, обходится компании в 100-150 долларов в месяц за одно рабочее место. Это меньше, чем минимальная зарплата в Украине, то есть вполне посильный расход практически для любого предприятия. При этом каждый подключенный к системе сотрудник получает мощный инструмент, который планирует, рассчитывает и контролирует его работу.

"Даже самое маленькое предприятие в состоянии себе позволить такой сервис, — уверен Роман Яворский, — и может гибко регулировать свои расходы, исходя из имеющихся потребностей и возможностей. Мы всегда рекомендуем включать всех сотрудников в работу с Clobbi. Если ею пользуются только некоторые — общая эффективность падает. Но смысл в том, что общее количество занятых людей при этом уменьшается, а их эффективность — растет."

Из коробки

Описанные выше примеры были фактически реализованы на очень небольших предприятиях. Но и они требовали каких-то стартовых вложений и регулярных затрат. Нужно настроить систему, нужно смонтировать датчики, подключить оборудование, обучить, хотя бы самую малость ИИ. А если ваша "молодая компания готова взять в аренду степлер"? То есть нет лишних денег и денег на дополнительных специалистов тоже нет.

Есть решения и для самых маленьких. Или самых экономных. Для тех, кто не хочет вкладываться в что-то лишь потому, что оно названо модным словом.

IT-Enterprise разработала коробочный продукт KOEEBOX. Небольшое устройство стоимостью около 150 долларов, которое не требует для внедрения даже квалифицированного техника. Смонтировать его на станок может совершенно любой человек, тем нем не менее оно позволяет собрать необходимые данные и принести ощутимую пользу управляющим производством.

Виталий Галелюка руководитель направления промышленного интернета вещей в IT-Enterprise "Оборудование может быть сколь угодно сложным и большим по размеру. Но у него всегда есть ключевые производственные показатели, которые поддаются анализу. А анализ повышает общую эффективность. У предприятия может быть всего лишь один станок, и с помощью KOEEBOX можно отследить, насколько эффективно он загружен. Эта коробочка позволяет найти ту самую "скрытую фабрику" даже в самом маленьком цеху".

Любой менеджер постоянно решает один и тот же вопрос: можно ли сделать конкретный заказ и к какому сроку? И вводные для его решения в старой парадигме он черпает из личного опыта, производственной статистики, вердикта технолога или из паспортных данных оборудования. Все это дает лишь самые грубые прикидки. Как следствие — оборудование недозагружено. От каких-то заказов из-за боязни сорвать срок приходится отказываться. А в случае роста предприятия — вкладывать большие суммы в новое оборудование, которое, на самом деле, не нужно.

Мы уже отмечали в предыдущих статьях, что внедрение технологий Индустрии 4.0 позволяет повысить загруженность производственных линий с 15% до 65%. При стоимости станков в десятки, сотни тысяч и даже миллионы долларов — это немалая экономия на капитальных расходах.

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"У нас был кейс с одним небольшим деревообрабатывающим предприятием, — рассказывает Виталий Галелюка. — Клиент хотел понять, можно ли увеличить объемы производства на имеющихся мощностях или нужно расширять производство. И не работает ли его завод "в третью смену" мимо кармана собственника. Можно было поставить камеры в цеху и тратить на анализ десятков часов видео такое же время. Можно было нанять контролирующего квалифицированного сотрудника и ломать голову, кто будет контролировать контроллера. Но клиент обошелся KOEEBOX. В итоге достаточно быстро стало понятно, когда и с какой интенсивностью работает ключевой станок. Проект по соотношению трат к полученному экономическому эффекту оказался замечательным."

Индустрия 4.0 в розницу

Технологии Индустрии 4.0 не так дорого стоят, как мозги людей, которые их используют, внедряют и совершенствуют. Но комплексных систем управления, а также систем учета, облачных сервисов, системных интеграторов на рынке десятки и сотни. Они появились не вчера и большая часть — не в Украине. Как выбрать поставщика решений, кому доверить сокровенные данные о своем предприятии и рынке — местной компании или глобальному вендору? Или развить свое внутреннее подразделение? Об этом — в следующей статье нашего спецпроекта.