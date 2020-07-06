Юридическая фирма CLACIS отмечает 5-летний юбилей

Независимая юридическая фирма CLACIS, основной специализацией которой являются вопросы антимонопольного права в Украине, отмечает 5-летний юбилей. Фирма была создана в июне 2015 года Антониной Ягольник, юристом с более чем 20-летним опытом сопровождения дел в сфере антимонопольного права, торговых и регуляторных вопросов, а также комплаенс.

До основания CLACIS Ягольник возглавляла практику конкурентного права и комплаенс в международных и национальных юридических фирмах.

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За годы работы фирма CLACIS удостоена международных и национальных наград и премий в сфере юридического бизнеса: Chambers, the Legal 500, Best Lawyers, Ukrainian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients, "Юридическая премия", "Лидеры рынка. Рейтинг юридических компаний Украины", "Выбор клиента", приобрела бесценный опыт и укрепила репутацию надежного партнера среди клиентов и коллег.

Клиенты фирмы — известные украинские и зарубежные компании, транснациональные корпорации, финансовые компании, операторы мобильной связи, агропромышленные предприятия и другие. Команда CLACIS — это команда опытных профессионалов в антимонопольном праве, выпускников лучших отечественных и иностранных вузов с опытом работы в ведущих международных и национальных фирмах Украины и региона.

Услуги фирмы охватывают все аспекты конкурентного права (расследования, проверки, дела о нарушениях, процессы возможного освобождения от ответственности, получение разрешений на концентрацию, юридический аудит на предмет соблюдения конкурентного законодательства, судебные разбирательства в нарушениях антимонопольного законодательства, консультации по вопросам дистрибуции и анализ договоров в контексте антимонопольного права, государственные закупки) и регуляторные вопросы.

"Мы благодарны клиентам за доверие к нашим знаниям и опыту, гордимся признанием и благодарны нашим коллегам по рынку за поддержку. Юбилей — это повод гордиться успехом проделанной работы, наметить новые цели и двигаться дальше к покорению новых вершин", — отмечает управляющий партнер CLACIS Антонина Ягольник.