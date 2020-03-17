Лучшие юридические компании в разных номинациях по версии "ТОП-100. Рейтинги крупнейших"

Номинация "Корпоративное право"

Sayenko Kharenko

15 лет лидерства на юридическом рынке. Более 100 раз Sayenko Kharenko была признана юридической фирмой № 1 в ключевых отраслях практики и более 30 раз признана "Фирмой года в Украине" по версии наиболее престижных профессиональных наград.

Номинация "Слияния и поглощения"

Baker McKenzie

Baker McKenzie была одной из первых иностранных юридических фирм, которая открыла офис в Украине в 1992 году. Киевский офис Baker McKenzie предлагает полный спектр юридических услуг и бизнес-решений. Юридический штат офиса на сегодня насчитывает 55 юристов, в том числе 9 партнеров.

Номинация "Налоговое право"

INTEGRITES

Благодаря глубокой отраслевой экспертизе INTEGRITES предлагает юридические решения, которые создают добавленную стоимость для бизнеса клиентов и помогают им успешно преодолевать вызовы.

Номинация "Судебная практика"

LCF

Юридическая группа LCF — лидер украинского юридического рынка в судебной практике уже более 10 лет. LCF лучшая в защите интересов клиентов в сложных судебных и арбитражных спорах.

Номинация "Защита бизнеса"

Ильяшев и Партнеры

Юридическая фирма "Ильяшев и Партнеры" основана в 1997 году. Входит в число самых известных и наиболее авторитетных юридических фирм. "Ильяшев и Партнеры" представляет интересы более 500 клиентов в Украине и за рубежом.

Номинация "Банковское право"

Астерс

Банковское и финансовое право — одна из ключевых практик "Астерс". Ежегодно фирма и партнеры Армен Хачатурян, Ирина Поканай и Роман Степаненко получают звания лучших специалистов Украины в этой сфере по версии ведущих украинских и международных независимых экспертных исследований.