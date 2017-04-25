Как Луганскую область разделили по источникам электроэнергии

25 апреля 2017, 17:19
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Контролируемая часть Луганской области запитана от Украины, неконтролируемая — от России. Вопрос по Донецкой области решит новая линия на Авдеевку

Как Луганскую область разделили по источникам электроэнергии | Энергетика | Дело Увеличить картинку

Контролируемая территория Луганской области запитана от Луганской теплоэлектростанции ("ДТЭК Востокэнерго"). Несколько населенных пунктов вокруг подстанции Трехизбенка питаются от дизель-генераторов Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), но они будут подключены по постоянной схеме до конца суток. Об этом сообщил руководитель НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

Почему отключили свет в неконтролируемой части Луганской области

Ковальчук объяснил, что решение отключить потребителей на неконтролируемой территории Луганской области принималось очень тяжело. Ведь значительная часть потребителей на контролируемой территории области получала электроэнергию с неконтролируемой части. Поэтому нужно было сначала обеспечить альтернативные источники электроэнергии.

Когда эти меры были выполнены, ГП "Энергорынок" и минэнергоуглепром решили выполнить распоряжение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о прекращении товарооборота между контролируемой и неконтролируемой территорией.

"Укрэнерго" отключило неконтролируемую часть Луганской области от Луганской ТЭС — по линиям Кировская 1, 2, по которым электроэнергию получал Луганск.

Ковальчук отметил, что с начала разграничения Украине не получала оплату за поставленную на НКТ электроэнергию.

Как обеспечена э/э контролируемая часть Луганской области

Север Луганской области (контролируемая территория) по-прежнему получает э/э от Луганской ТЭС, за исключением нескольких населенных пунктов вокруг ПС Трехизбенка, непосредственно возле линии разграничения. Для этих населенных пунктов ГСЧС привезла дизель-генераторы и запитала основные социальные объекты. До конца суток "Укрэнерго" обещает наладить постоянное электропитание.

Также до конца 2018 года "Укрэнерго" построит новую подстанцию 550 кВ и линии 220 кВ к подстанции "Юбилейная", которые обеспечат для контролируемой территории области второй источник электропитания (кроме Луганской ТЭС).

Как обеспечена э/э неконтролируемая часть Луганской области

До отключения у них было два источника электроэнергии — с Луганской ТЭС (контролируемая часть области) и от подстанции Победа (с России).

Сейчас нет достоверной информации об электроснабжении юга области, но скорее всего, потребителей переводят на имеющийся источник энергии — ПС Победа (Россия).

Как это отразится на Донецкой области

Пока не решится проблема электроснабжения в Авдеевке, решения по Донецкой области нет. Сейчас Авдеевка запитана от неконтролируемой территории области.

Однако, в ближайшее время "ДТЭК Высоковольтные сети" закончит строительство новой линии 110 кВ до Авдеевки с контролируемой территории. После этого встанет вопрос продление/остановки электроснабжения неконтролируемых районов Донецкой области.

По материалам: "Дело"
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Теги: электроэнергия , луганск , донецк , авдеевка , укрэнерго 00100227

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Как Луганскую область разделили по источникам электроэнергии | Энергетика | Дело
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