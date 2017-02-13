Как отмена распоряжения Кабмина №209 отразится на деятельности "Укрзализныци"

Кабинет министров Украины отменил распоряжение №209 от 9 апреля 2012 года "Про заходи з урегулювання ситуації з організацією залізничних вантажних перевезень". По оценке Министерства инфраструктуры Украины (МИУ), это позволит снизить коррупционные риски в деятельности ПАО "Укрзализныця" (УЗ), связанной с распределением грузовых вагонов. Кроме того, УЗ сможет заработать дополнительные средства. Теперь вагонная составляющая тарифа УЗ будет формироваться в зависимости от состояния рынка.

"У нас есть расчеты относительно того, сколько дополнительно заработает "Укрзализныця". Оценочно — около 500 миллионов гривень", — так оценил потенциал дополнительного годового дохода для УЗ первый заместитель министра инфраструктуры Украины Евгений Кравцов в интервью Delo.UA.

По его словам, снизятся коррупционные риски на железной дороге, а реальная финансовая нагрузка на грузоперевозчиков фактически не изменится. Ведь в период действия распоряжения №209 бизнесу было тяжело получить доступ к грузовым вагонам УЗ по ценам, установленным в сборнике тарифов. Большая часть подвижного состава предлагалась грузоотправителям по рыночным ценам через посредников.

"Можно говорить, что раньше эти полмиллиарда оседали в чужих карманах, теперь они пойдут в доход УЗ. Эти деньги рынок и так платил, но платил посредникам", — считает Кравцов.

Напомним, что крупные промышленные холдинги неоднократно обвиняли ПАО "Укрзализныця" в том, что компания не обеспечивает их заявки на грузовые вагоны в полном объеме. Более того, они указывали на коррупционные схемы в этом процессе.

Полный текст интервью с Евгением Кравцовым читайте сегодня на Delo.UA.