КНР ударными темпами наращивает производство меди

В марте 2021 года производство катодной меди в Китае составило 860,5 тысяч тонн, что на 4,7% превысило показатель февраля и на 15,7% — марта 2020 года, когда часть производственных мощностей простаивала из-за эпидемии коронавируса.

По данным китайского издания Shanghai Metals Market (SMM), всего в первом квартале в Китае было произведено 2,48 млн тонн меди, что более чем на 15% больше, чем за аналогичный период минувшего года.

В SMM отмечают, что уровень загрузки мощностей в китайской медной промышленности достиг довольно высокого уровня.

При этом, складские запасы готовой продукции на заводах уменьшились, спрос на медь со стороны автомобилестроителей, производителей бытовой техники и электротехнического оборудования на подъеме.

Как подчеркивают аналитики, в настоящее время дефицита меди на мировом рынке не наблюдается.

Согласно прогнозу Fitch Solutions, в этом году многие страны увеличат добычу этого металла, что позволит сбалансировать спрос и предложение.

В Китае рост импорта меди ожидается более умеренным, чем в прошлом году, когда китайские компании были вынуждены замещать медный лом катодной медью. Сейчас изменений такого масштаба не предвидится.

Напомним, по количеству залежей некоторых цветных металлов Украина занимает первое место в мире, а геологические запасы других требуют дальнейшего изучения и привлечения инвестиций.