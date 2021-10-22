Компания Carlsberg Ukraine получила награду в рейтинге Добросовестных налогоплательщиков

28 сентября 2021 года состоялось заседание Высшей Рейтинговой Комиссии Всеукраинского Юбилейного Рейтинга с определением победителей в номинации "Добросовестный налогоплательщик — 2020". Carlsberg Ukraine победила в номинации "Предприятия перерабатывающей отрасли" в категории крупных компаний.

Carlsberg Ukraine является одной из крупнейших пивоварен страны, поэтому регулярно возглавляет Рейтинг добросовестных налогоплательщиков. Компания постоянно платит все предусмотренные законодательством налоги и сборы, а также предоставляет прозрачную финансовую отчетность о своей деятельности.

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Евгений Шевченко, генеральный директор компании Carlsberg Ukraine: "Наша компания уже не первый год входит в рейтинг добросовестных налогоплательщиков. Для нас важно соответствовать международным стандартам ведения бизнеса и отвечать требованиям украинского законодательства. Благодаря такому курсу компания помогает государству поддерживать социальную-экономическую стабильность и вносит свой вклад в общественное благосостояние. Мы надеемся, что благодаря положительному примеру добросовестного бизнеса больше компаний будут вести свою деятельность прозрачно и уважать закон".

Всеукраинский рейтинг-конкурс "Добросовестные налогоплательщики" был основан Ассоциацией налогоплательщиков Украины в 2011 году, поэтому нынешнее мероприятие стало юбилейным в истории Ассоциации. Главная цель этой инициативы — создание достойных и благоприятных условий для сотрудничества между государством и бизнесом. Рейтинг не только усиливает авторитет компаний-налогоплательщиков, но и способствует развитию культуры уплаты налогов.