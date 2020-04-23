Компьютерная томография как еще одно средство в диагностике COVID-19

Тема здоровья сегодня как никогда актуальна. Методов диагностики, позволяющих определить, все ли в порядке с вашим организмом, очень много. Один из таких — это КТ или компьютерная томография.

В медицинском центре R + Medical Network есть радиологическое отделение, где вы можете выполнить при необходимости компьютерную томографию.

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Компьютерная томография это рентгенологический метод исследования, который проводят с целью визуализации внутренних систем и органов за счет многослойного рентгеновского сканирования.

Однако отметим, что КТ в разы более информативна в плане диагностики, если сравнивать ее со стандартной рентгенографией.

КТ органов грудной клетки может рассматриваться как основной инструмент для диагностики осложнений у больных COVID-19 в районах эпидемии. Ведь вирус, вызвавший пандемию COVID-19 "метит" сразу в бронхолегочную систему, а следовательно радиологическая диагностика крайне эффективна.

На сегодняшний день мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) является наиболее чувствительным методом диагностики пневмонии, ассоциированной с поражением COVID-19. По данным различных источников чувствительность метода к выявлению пневмонии при COVID-19 составляет 86-97%, специфичность в пределах 24-94% (Dr.Sc. Guan, M.D. Tao Ai). Для сравнения, чувствительность рентгенографии существенно ниже и составляет лишь 59% (Dr.Sc. Guan).

Рентгенография легких тоже позволяет выявить конкретные признаки пневмонии при COVID-19, однако она несколько менее чувствительна к диагностике. В условиях стационарного лечения (опыт стран Азии) рентгенографию пациентам проводили ежедневно для отслеживания нарастания /уменьшения динамики. КТ же проводили каждые 3-5-7 дней.

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Важно понимать, что МСКТ позволяет выявить лишь признаки пневмонии, которая необязательно может быть вызванной именно COVID-19. Кроме того, отсутствие признаков воспаления легких по данным МСКТ не может окончательно исключить наличие у человека COVID-19.

Установить диагноз поражения COVID-19 можно только по данным лабораторных исследований. Согласно актуальных рекомендаций American College of Radiology от 22.03.2020 — МСКТ не имеет применяться в качестве скрининга или теста первой линии с целью диагностики COVID-19. По клинической необходимости МСКТ при подозрении или установленном диагнозе поражения COVID-19 проводится исключительно по направлению лечащего врача. МСКТ можно применять для диагностики пневмонии, вызванной COVID-19, для уточнения степени тяжести поражения легочной ткани и динамического наблюдения течения болезни.

Каждый пациент сможет пройти компьютерную томографию в медицинском центре R + Medical Network

Преимущества компьютерной томографии:

➡️ широкий спектр КТ-исследований различных областей;

➡️ возможность контролировать лучевую нагрузку на пациента;

➡️ информативность исследования, а также возможность проведения КТ с контрастированием;

➡️ четкость всех изображений за счет нового качественного оборудования;

➡️ отсутствие дискомфорта и полная безопасность во время диагностики.

При малейших проявлениях ОРВИ не медлите и обращайтесь к вашему семейному врачу! Помните, что диагноз может быть установлен на основе совокупности данных жалоб, истории и клиники заболевания и результатов обследования.