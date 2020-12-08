Лучшие GR-менеджеры Украины по версии "ТОП-100. Рейтинги крупнейших"

В истории украинского предпринимательства много кейсов, когда бизнес становился заложником неоправданных решений власти. Диванные эксперты в парламенте и участники реальных рынков зачастую имеют разное представление о жизни в нашей стране. И там, где у законодателя может быть оптимизация, для бизнесмена может оказаться зарегулированное болото. Осушить эти болота, а в идеале и проложить по ним скоростное шоссе — это стало задачей для представителей относительно новой для Украины профессии — GR-специалистов.

GR-менеджеры стараются помирить корпоративный мир с чиновничьим. Впервые такие переговорщики появились еще в 90-х, когда на рынки страны вышли глобальные игроки. Для мировых игроков наличие своего GR-менеджера — обычное дело. Им приходится работать по всему миру, поэтому договариваться с властями того или иного региона земного шара — это вполне рутинное занятие для корпораций планетарного масштаба.

Редакция журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" собрала информацию о лучших GR-менеджерах в Украине.

Участники расположены в алфавитном порядке.

Занимает должность с апреля 2020 года

Отрасль: АПК

Оксану Алексееву всегда привлекала командная работа с рабочими группами, комитетами, ассоциациями. "Коллективные инициативы — это общие наработки специалистов с абсолютно разным опытом и экспертизой, которые усиливают позицию отрасли и приводят к достижению результатов", — рассказывает она. Одним из самых значимых достижений такого сотрудничества (с Семенной ассоциацией Украины, САУ) является признание в ЕС эквивалентности украинской системы сертификации посевного материала.

Такое решение было принято Европарламентом 7 октября 2020 года в Брюсселе. "Еще несколько лет назад компании-члены САУ определили этот вопрос как приоритетный и стратегически важный для отрасли. И вот теперь имеем положительный результат, которого так долго ждали на украинском рынке семян", — говорит Оксана.

BASF продолжает реализовывать стратегию устойчивого развития. Приоритетом компании является ответственное отношение всех участников рынка к ресурсам планеты. "Именно поэтому мы уделяем особое внимание развитию направления Sustainability в сотрудничестве с нашими партнерами, аграриями и госорганами", — отмечает GR-менеджер.

Работает в компании с 2016 года

Отрасль: производство и продажа табачных изделий

Важным проектом в компании называют подписание Мирового соглашения с государством Украина по вопросу использования ЧАО "Филип Моррис Украина" таможенного режима "Переработка на таможенной территории Украины".

Также значимым стало подписание Меморандума "О намерениях для обеспечения стабильности на рынке табачных изделий и поддержки конкурентной среды для всех его участников" между Кабмином и табачными компаниями 12 декабря прошлого года.

В компании озабочены будущим своих главных проектов — устройств по нагреванию табака. Причин для этого немало. С 1 января власти Украины намерены более чем в четыре раза поднять акциз на нагреваемый табак, приравняв его к сигаретному.

По прогнозам экспертов, после поднятия акциза на 320% в тень уйдет около половины рынка. Сегодня контрабандистам невыгодно ввозить стики для нагревания, ведь цены в Украине и соседних Молдове, России и Беларуси приблизительно одинаковые.

Занимает должность с июля 2019 года

Отрасль: производство и продажа табачных изделий

В зону ответственности Юлии Завалишиной входит построение и реализация корпоративной стратегии взаимоотношений с государственными и законодательными учреждениями на рынках Украины, Азербайджана, Молдовы, Грузии и Армении, а также укрепление репутации компании.

Важным достижением для табачного рынка является отмена закона о введении фиксированной торговой наценки на табачные изделия (наложение вето президентом Украины), а также подписание Меморандума о намерениях для обеспечения стабильности на рынке табачных продуктов между крупнейшими производителями табачных изделий и правительством Украины.

Среди задач на ближайшее будущее — сопровождение апелляционной стадии судебного процесса в деле против Антимонопольного комитета Украины, а также попытки добиться пересмотра правительством графика повышения акцизных ставок на сигареты до 2030 года и замедление динамики повышения ставок до 10%.

Работает в компании с 2011 года

Отрасль: АПК

Среди достижений команды Оксаны Коваль — рост лояльности громад в регионах присутствия компании (в 905 населенных пунктах 12 областей Украины). По данным ежегодного опроса, средний индекс лояльности к компании растет на 5-7% в год и в 2019 году составил 63%.

С 2011-го для качественного и эффективного диалога с громадами и местной властью создана структура представителей компании в регионах.

В 2019 году в Kernel запустили ежемесячные выезды менеджмента киевского офиса в регионы присутствия для личного знакомства с главами сельсоветов и ОТГ. "Так мы держим руку на пульсе изменений, определяем потребности громад и точки совместного роста непосредственно с представителями громад", — говорит GR-менеджер.

GR-направление также реализовано в системном взаимодействии Kernel с профильными украинскими и международными ассоциациями GAFTA, FOSFA International, "Укроліяпром", Украинская зерновая ассоциация, а также с бизнес-ассоциациями, в частности с European Business Association и American Chamber of Commerce in Ukraine. "Для нас это не просто номинальное членство, а эффективный инструмент для построения партнерских отношений между бизнесом и государственной властью", — отмечает Оксана.

Работает в компании с 2017 года

Отрасль: телеком

Успешное внедрение связи 3G началось в Украине в 2015 году, а вот с запуском технологии нового поколения LTE (4G), которая уже на протяжении многих лет активно используется в развитых странах, ситуация складывалась иначе. Команда Александра Когута предложила регулятору и правительству win win сценарий для решения проблемы, суть которого сводилась к тому, чтобы операторы вернули свой спектр государству для выкупа уже цельных (в результате дефрагментации) полос спектра на прозрачном аукционе.

"Важный шаг, на который добровольно пошла наша компания, тем самым создав предпосылки для проведения такого аукциона, заключался еще и в том, что "Киевстар" бесплатно поделился частью своего спектра в пользу конкурентов. В результате аукціон на частоты в диапазоне 1800 МГц был успешно проведен в марте 2018 года, и государство получило рекордные 5,43 млрд грн в бюджет, а все операторы — радиочастотный ресурс для полноценного внедрения технологии", — делится Александр.

"Киевстар" активно участвует в реализации Указа президента 497/2019 "О некоторых мерах по улучшению доступа к мобильному интернету", который направлен на обеспечение покрытия технологией 4G сельской местности и автодорог. В результате только за три месяца реализации проекта (с 1 июля 2020го) "Киевстар" обеспечил 4G-связь в 3 тыс. 268 населенных пунктах, в которых проживает 1 млн 853 тыс. человек.

Работает в компании с 2014 года

Отрасль: ритейл

По словам Олеси Оленицкой, GR-успех был достигнут в части отмены санкций за нарушение положений о регулировании движения денежных средств во избежание юридических коллизий и дублирования положений об ответственности в сфере наличного денежного обращения для бизнеса. "Благодаря нашим многочисленным усилиям огромные штрафные санкции за нарушение кассовой дисциплины в магазинах были отменены", — рассказывает Олеся.

Также реализован проект по импорту свежих продуктов (мяса) через третьи страны (при участии Комитета по защите прав потребителей) и с вовлечением чиновников ЕС (Группа по поддержке Украины).

Кроме того, удалось добиться регистрации и принятия в парламенте законопроекта об официальном упрощении параллельного импорта (законопроект №1230). Этому предшествовало создание коалиции, куда вошли крупнейшие ритейлеры Украины, написание нескольких официальных писем-обращений по данному вопросу к ключевым стейкхолдерам, проведение соответствующих PR-кампаний в прессе.

Еще одной GR-победой стало внесение изменений в Налоговый кодекс Украины по снижению штрафов за невовремя зарегистрированные налоговые накладные (законопроект №1210).

Работает в компании с 2014 года

Отрасль: нефтегаз

Алена Осмоловская возглавляла PR-направление группы "Нафтогаз" с 2014 года, в том числе занималась GR-поддержкой ключевых проектов. В апреле этого года в компании была создана ее нынешняя должность.

Среди GR-успехов Алена отмечает запуск реформы рынка газа, либерализацию газового рынка для населения, в том числе отмену специальных обязательств на рынке, из-за которых газ продавался по цене, ниже рыночной, а недобросовестные посредники, продававшие газ населению, накапливали долги за поставленный "Нафтогазом" газ.

Также в списке заслуг команды Осмоловской продвижение нормативных актов, необходимых для проведения отделения оператора ГТС в соответствии с европейскими правилами и украинским законодательством (анбандлинг). Это помогло заключить новый 5-летний контракт на транзит газа с "Газпромом".

Также GR-команда группы "Нафтогаз" работала с конгрессом и Администрацией президента США по содействию введению санкций США против российского газопровода "Северный поток-2", благодаря которым строительство проекта было заморожено.

Еще одним проектом Осмоловской стала мобилизация поддержки "Нафтогаза" среди европейских партнеров Украины в период рассмотрения Стокгольмским арбитражем спора между "Нафтогазом" и "Газпромом". Новейший результат — принятие парламентом двух законопроектов для урегулирования накопленных долгов между "Укрнафтой", "Нафтогазом" и государством.

Работает в компании с января 2020 года

Отрасль: фармацевтика

Евгения Поддубная имеет большой опыт успешного налаживания эффективной коммуникации компании с органами государственной власти, государственными и коммунальными предприятиями, учреждениями и организациями. В "Фармак" отвечает за построение разносторонних и устойчивых отношений компании с органами власти на всех уровнях.

В компании поддержали ввод в национальное законодательство принципа "Болар", внедренного в законодательстве многих стран ЕС, а также США и Канады. Введение этого принципа позволяет ускорить производство необходимых для населения и системы здравоохранения Украины высококачественных лекарств по доступной цене без нарушения патентного законодательства и международных обязательств Украины.

GR-экспертам компании удалось решить проблему острого дефицита дезинфицирующих средств в начале эпидемии COVID-19 в Украине. На тот момент не было механизма для регистрации и перерегистрации дезинфицирующих средств в Минздраве и введения их в обращение, поэтому предприятия, которые готовы были перепрофилироваться и изготавливать дезинфицирующие средства, не имели возможности зарегистрировать их в Минздраве для дальнейшей реализации.

Параллельно была поддержана инициатива по установлению 0% ставки акцизного налога на спирт, используемый для изготовления дезинфицирующих средств, что сделало конечный продукт более доступным для украинцев.

Работает в компании с сентября 2019 года

Отрасль: АПК

Часть работы Михаила Ризака была связана с отменой обязательного применения системы рециркуляции при фумигации во время перевозки объектов регулирования, которые загружаются в трюмы судов глубиной (вместе с комингсом) более 12 м. Это стало имплементацией практики ЕС и США и позволило экономить каждому экспортеру от 12 до 25 центов США за каждую тонну сельхозпродукции по направлениям.

Также благодаря GR-менеджерам "Нибулон" был ускорен запуск навигации на Каневском шлюзе, для этого внесли изменения в законодательство. Навигация теперь начинается на неделю раньше.

Также GR-команда "Нибулон" добилась решения Антимонопольного комитета Украины, которое помогло оспорить правомерность деятельности Мининфраструктуры по установке ставок портовых сборов и скидок к ним.

Сейчас компания отстаивает свое право на навигацию по Днепру не до определенной даты закрытия навигации, а до наступления погодных условий, которые делают такую навигацию невозможной.

Работает в компании с сентября 2020 года

Отрасль: юриспруденция

Олег Самусь имеет опыт работы как в консалтинге, так и в транснациональных компаниях, был советником министра аграрной политики и продовольствия и руководил разработкой национальной стратегии развития сельского хозяйства и сельских территорий в Украине.

В практике Олега были самые разные кейсы — от защиты активов международных компаний с использованием GR-инструментов в Украине и за рубежом до открытия рынков для экспорта продукции и улучшения ситуации с возмещением НДС для компаний. По словам Олега, зачастую реализация GR-кейса означает успех не одной конкретной компании, а целой отрасли.

Наиболее запоминающимися кейсами в своей практике Олег называет истории с отменой необоснованной сертификации в агросекторе. По его словам, их было огромное количество и на их получение бизнес тратил десятки миллионов долларов. Объединив украинские аграрные компании и международных трейдеров, а также доказав необоснованность таких требований, совместными силами удалось избавиться от излишней зарегулированности рынков.

Работает в компании с 2013 года

Отрасль: АПК

Своими значимым достижением Татьяна называет создание и развитие контактов с властными структурами, а также умение находить подход к людям с разным бэкграундом.

Также функцией GR является создание отлаженного процесса по выстраиванию всей цепочки процесса лоббирования, начиная с написания и согласования законопроекта с основными участниками рынка, клиентами компании, бизнес-ассоциациями и государственными органами. В компании стремятся наладить диалог с ключевыми партнерами, отраслевыми, национальными и международными ассоциациями и прессой.

В Syngenta Ukraine планируют выстроить эффективную GR-стратегию с учетом экономических, политических и глобальных изменений 2020 года. В компании развивают корпоративные инициативы с клиентами и партнерами в сфере науки, экономики и политики.

Занимает должность с сентября 2019 года

Отрасль: производство пива и безалкогольных напитков

Вместе с коллегами из комитета Американской торговой палаты по вопросам пищевой промышленности в Carlsberg инициировали совместную с Минэкономики разработку методических рекомендаций для бизнеса, разъясняющих законодательство о предоставлении информации о продукте для потребителей.

Кроме того, еще на один шаг подошли к имплементации европейских норм, поучаствовав в разработке подзаконных актов, включая принятый приказ о health & nutrition claims.

В рамках Союза украинских предпринимателей компания поддерживает Комитет по развитию HoReCa. "Несколько инициатив, которые обсуждались на встречах со стейкхолдерами, уже отображены в проектах законов и подзаконных актах, — делится Юлия. — Учитывая существенное влияние карантинных ограничений, представители этой отрасли ожидают взвешенную регуляторную политику, а также имплементацию эффективных мер поддержки для сохранения бизнеса".

Занимает должность с ноября 2015 года

Отрасль: FMCG

Денис Ткаченко имеет опыт работы в международной консалтинговой компании, неправительственной организации, а также в Кабинете министров Украины. В компании "TЕДИС Украина" он работает уже пять лет.

Денис отмечает, что главными качествами GR-специалиста должны быть высокий уровень коммуникабельности, умение найти подход и эмпатия. Также одним из ключевых навыков является умение продавать. "По сути, джиарщики — это те же продажники, только товаром выступают идеи", — говорит он. Кроме того, важно иметь системное мышление, умение анализировать и быть настойчивым.

По словам Дениса, задача GR-специалиста заключается в том, чтобы очертить проблему/возможность, определить группу стейкхолдеров, на которых это влияет, просчитать возможный экономический эффект для компании и государства и обязательно предложить несколько вариантов по реализации.