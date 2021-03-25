Марина Пашкур, ЦУМ Київ: "Ми запустили фінансову модель, аналогів якої в країні не було"

Що стало викликом для вас на початку перетворень у компанії? Як довго тривали трансформації?

До проєкту ЦУМ Київ я долучилася у червні 2016 року, а вже за пів року універмаг відкрив двері для відвідувачів. Першим і найбільшим викликом був запуск фінансової моделі з нуля, аналогів якої не існувало в Україні. Також необхідно було сформувати команду фінансового департаменту.

Подпишитесь на канал DELO.UA

15-річний досвід роботи дозволив комплексно підійти до вирішення поставлених завдань. Йдеться насамперед про підключення орендарів до систем універмагу для забезпечення принципу єдиної каси, комплексного бачення структури продажу та інтеграцію з бізнес-процесами орендарів.

Другим викликом став 2017 рік, коли ми зрозуміли, що необхідно розвивати себе як гравця у фешн-ритейлі, а саме імпортера брендів. Ми вийшли на прямі переговори з іноземними брендами. Важливим викликом також став запуск у 2019 році омніканального інтернет-магазину tsum.ua, який тепер працює і як маркетплейс.

Що стало критерієм належної роботи фінансової функції? Що було головним при розробці фінансової моделі?

Фінансова функція має виконувати не лише облікову діяльність, а й давати бізнесу інструменти для швидкого реагування. Тому акцент був на розробці детальної оперативної звітності. Фінансова функція інтегрована майже в усі процеси компанії, що дозволяє їх корегувати, зважаючи на фінансові індикатори. Фінансова модель розроблялася таким чином, щоб глибоко аналізувати структуру продажу та ефективність роботи брендів, категорій, зокрема наших орендарів.

Наскільки важливою у фінансовій сфері є діджиталізація, що було впроваджено у компанії?

Діджиталізація має велике значення для бізнесу загалом. Запускаючи фінансову модель, ми розуміли, що вона потягне за собою значний документообіг. Тому велику частину документів, пов’язаних з доходною частиною проєкту, вивели в електронний документообіг.

Також діджиталізували товарний рух по ЦУМу: приймання, переміщення товарів, інвентаризація відбувається не на папері, а завдяки ґаджетам і одразу відображається в обліковій системі.

Ми не пішли шляхом стандартної інкасації, а використовуємо автоматизовані сейфи, що значно пришвидшує процеси. Великі проєкти з діджиталізації заплановані до запуску на 2021 рік.

Назвіть головні принципи успішного фінансового менеджменту в умовах невизначеності.

Гнучкість та швидкість ухвалення рішень, готовність до нестандартних підходів. А також команда, яка готова змінюватися та вдосконалюватися в умовах невизначеності. Але є дуже важлива умова: команда має розуміти, що відбувається у бізнесі, яка стратегія і на які зміни очікувати. Невизначеність чи криза — це зона для розвитку. Коли закриваються одні двері, завжди відчиняються інші. Треба вміти знаходити нові можливості.

За якими критеріями була сформована команда фінансового департаменту?

Під час формування команди я завжди звертаю увагу не лише на досвід, а й на емоційний інтелект та особисті якості. Ліквідувати прогалини у професійних знаннях легше, ніж змінити особистість. Обираю тих, хто постійно шукає та знаходить шляхи до самовдосконалення, навчається. Я особисто проводила фінальну співбесіду з кожним кандидатом, що дозволило сформувати сильну команду, з якою ми разом працюємо майже п’ять років з мінімальною плинністю кадрів.

Які процеси згодом будуть пріоритетними і як вони вплинуть на економіку компанії?

Усі зміни останніх років, а також оновлення фінансової та бізнес-моделей допомогли ЦУМу утримати позиції лідера у складному для всіх ритейлерів 2020 році.

Наш фокус у 2021-му — зміцнити позиції та, попри все, значно збільшити продаж. Серед драйверів зростання — збільшення пакета відомих міжнародних брендів власного імпорту та їхня ефективна синергія з брендами, які представляють у ЦУМі наші орендарі. Продовження ефективної співпраці з українськими дизайнерами — зміцнення позиції ЦУМу як головного бізнес-партнера українських брендів. Реконструкція торгового простору для розвитку нових категорій. Звісно, зростання продажу в омніканальному інтернет-магазині tsum.ua та збільшення партнерів для маркетплейсу.