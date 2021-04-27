Медицинский онлайн-хаб Doc.ua сменил руководителя

Генеральный директор онлайн-хаба Doc.ua Сергей Казанцев покидает должность, но продолжит работу в качестве члена правления. Как говорится в сообщении компании, новым CEO станет Гарри Андреасян.

"Развитие медицинского онлайн-хаба и его международная экспансия остается приоритетом Сергея. Но пока он переходит к работе над стратегическим планированием инвестиционного развития проекта", — сообщили в Doc.ua.

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Отмечается, что такое решение приняли инвесторы и управленческая команда ввиду целей проекта на украинском рынке, которой называется развитие новых услуг.

Андреасян же с мая 2020 года занимал должность операционного директора и является акционером компании. Среди важных целей новоизбранного генерального директора называется имплементация инновационных технологий и расширение продуктовой линейки.

Новоназначенный управленец ранее также работал на руководящих должностях в компании Allianz Ukraine и группе компаний "Эффективные инвестиции". Андреасян является основателем нескольких проектов в гостинично-ресторанной сфере и двух инновационных стартапов, а также ментором SingularityU Kyiv Chapter.

В Doc.ua отмечают, что за семь лет под руководством Казанцева смогли привлечь к проекту 34 тысячи врачей, 700 диагностических центров и лабораторий, 2,6 тысячи клиник и 2 тысячи аптек. Сейчас сервисом пользуется, по данным компании, более 1,5 млн украинцев. Кроме того, она открыла представительства уже в шести странах Европы и Азии и намерена открыть еще в четырех.

Напомним, медицинский онлайн-хаб Doc.ua появился в Украине в 2014 году как стартап. С 2020 года сервис стал доступен жителям Казахстана, Узбекистана и Молдовы. В планах у компании расширить сеть на Грузию, Азербайджан, ОАЭ и страны Балтии. Doc.ua входит в группу компаний "Эффективные инвестиции" (EFI GROUP).