"Метинвест" стал непосредственным владельцем ММК им.Ильича

Private limited company Metinvest B.V. (Роттердам, Нидерланды), холдинговая компания группы "Метинвест", увеличила свою долю в ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат им.Ильича" (ММК им.Ильича, Донецкая обл.), входящем в группу, с 74,722268% до 99,322555% уставного капитала.

Как сообщил ММК им.Ильича в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) со ссылкой на полученные 10 января данные ПАО "Национальный депозитарий Украины", Metinvest B. V. по состоянию на 31 декабря 2016 года увеличила свой пакет вследствие приобретения акций на вторичном рынке.

"В результате чего его доля ("Метинвеста" — ред.) в общем количестве акций общества составляет 99,322555%, а в общем количестве голосующих акций общества составляет 99,619059%", — констатируется в сообщении.

При этом отмечается, что доля ЧАО "Ильич-Сталь" в ММК им.Ильича сократилась с 24,494605% общих акций и 24,567728% голосующих акций до нуля.

Напомним, что именно после рейдерской атаки на ЧАО "Ильич-Сталь" в 2010 году была дестабилизирована ситуация вокруг меткомбината. Тогда Борис Подольский и Илья Горн, представившись представителями новых акционеров комбината, заявили о его продаже. Это в итоге привело к смене собственника и вхождению ММК им.Ильича в группу "Метинвест".

"Метинвест", после серии транзакций во втором полугодии 2010 года, контролировал 99,2066% акций ММК им.Ильича, постепенно увеличивая долю вследствие приобретения акций на вторичном рынке. При этом Metinvest B. V. (Роттердам, Нидерланды) изначально напрямую владел 74,72227% акций меткомбината, у ЧАО "Ильич-Сталь" было 24,49461%.

Уставный капитал ПАО "ММК им. Ильича" — 3 млрд 92,815 млн грн.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" — управляющая компания группы "Метинвест".