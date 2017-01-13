"Метинвест" стал непосредственным владельцем ММК им.Ильича

13 января 2017, 15:48
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Metinvest B.V. перевел на себя принадлежавшие ЧАО "Ильич-Сталь" акции ММК им.Ильича и довел свою долю в предприятии до 99,3%

Увеличить картинку Подольский и Горн - неудавшиеся рейдеры "Ильич Стали"

Private limited company Metinvest B.V. (Роттердам, Нидерланды), холдинговая компания группы "Метинвест", увеличила свою долю в ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат им.Ильича" (ММК им.Ильича, Донецкая обл.), входящем в группу, с 74,722268% до 99,322555% уставного капитала.

Как сообщил ММК им.Ильича в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) со ссылкой на полученные 10 января данные ПАО "Национальный депозитарий Украины", Metinvest B. V. по состоянию на 31 декабря 2016 года увеличила свой пакет вследствие приобретения акций на вторичном рынке.

"В результате чего его доля ("Метинвеста" — ред.) в общем количестве акций общества составляет 99,322555%, а в общем количестве голосующих акций общества составляет 99,619059%", — констатируется в сообщении.

При этом отмечается, что доля ЧАО "Ильич-Сталь" в ММК им.Ильича сократилась с 24,494605% общих акций и 24,567728% голосующих акций до нуля.

Напомним, что именно после рейдерской атаки на ЧАО "Ильич-Сталь" в 2010 году была дестабилизирована ситуация вокруг меткомбината. Тогда Борис Подольский и Илья Горн, представившись представителями новых акционеров комбината, заявили о его продаже. Это в итоге привело к смене собственника и вхождению ММК им.Ильича в группу "Метинвест".

"Метинвест", после серии транзакций во втором полугодии 2010 года, контролировал 99,2066% акций ММК им.Ильича, постепенно увеличивая долю вследствие приобретения акций на вторичном рынке. При этом Metinvest B. V. (Роттердам, Нидерланды) изначально напрямую владел 74,72227% акций меткомбината, у ЧАО "Ильич-Сталь" было 24,49461%.

Уставный капитал ПАО "ММК им. Ильича" — 3 млрд 92,815 млн грн.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" — управляющая компания группы "Метинвест".

По материалам: Интерфакс-Украина
Раздел: > >
Теги: гмк , ммк им.ильича 00191129 , металл , металлургия , метинвест , рейдерство

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.67
EUR EUR - - 29.5
RUB RUB - - 0.47
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 20.66 12.51
Киевская область 21.15 11.61
Львовская область 20.52 11.78
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.