Минэкономики предлагает под Чернобылем выращивать кукурузу для производства биогаза

В зоне Чернобыльской АЭС, где большое количество земель не используется из-за радиационного загрязнения, можно выращивать кукурузу для последующей переработки в биогаз.

Об этом сказал на четвертой международной конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе первый вице-премьер — министр экономики Алексей Любченко.

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По его словам, Украина имеет огромный энергетический потенциал, и Чернобыльская зона — один из регионов, где не используется большое количество земель.

"Там можно выращивать культуру, например, кукурузу, потом ее переделывать в биогаз, из биогаза производить электричество. Это такая сложная тройная переработка, которая добавляет добавленной стоимости гораздо больше, чем если просто поставить солнечную панель, которая является крайне неэффективной для выполнения функций энергетической безопасности государства", — заявил Любченко.

Ранее сообщалось, что 20 января Кабинет министров Украины в ходе очередного заседания дал распоряжение провести инвентаризацию части земель зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы.

Таким образом, Кабмин запланировал установить места расположения объектов землеустройства, их границы и размеры, количественные и качественные характеристики земель, выявить земли, которые не используются, либо используются нерационально.

Как известно, общая площадь зоны отчуждения составляет 259 403,8 гектара. На большей части этих земель (226 964,7 гектаров) создан Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

В 2018 году по распоряжению Кабмина была проведена инвентаризация этих земель.

Напомним, в начале июля 2020 года Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения отменило необходимость туристическим операторам, которые организовывают экскурсии в Чернобыльскую зону, получать специальные разрешения.

Источник фото: Depositphotos.