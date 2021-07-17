Может ли украинец стать инвестором Google? Как начать зарабатывать на ценных бумагах

Считаете, что владеть ценными бумагами таких гигантов, как Google или Microsoft, может только кто-то вроде Уоррена Баффета? На самом деле все гораздо проще, а инвестирование в акции как способ диверсифицировать накопления, сохранить их и приумножить становится в Украине все более популярным.

Рассказываем, что нужно, чтобы начать вкладывать в иностранные компании, чем это выгодно и что стоит учитывать новичку.

Брокер — ваш ключ к фондовому рынку

Просто зайти на биржу и купить пару интересных акций не получится — финансовый рынок строго регулируется, все операции между эмитентом (компанией, что продает свои акции) и инвестором (конечным владельцем бумаг) проходят исключительно через брокера. Это посредник, который имеет лицензию на работу на бирже, а его добросовестность подтверждают специальные контролирующие органы (в Украине это НКЦБФР).

Но брокер — не просто необходимое звено в сделке между эмитентом и инвестором. Для последнего это партнер, который представляет его интересы на бирже, дает свежую аналитику, помогает разработать выигрышную стратегию, ведет учет активов. Конечно же, если инвестиционная компания выбрана правильно.

Что важно учесть инвестору

Вкладываясь в ценные бумаги, можно как приумножить средства, так и потерять. Об этом важно помнить, собирая инвестиционный портфель. Зачастую инвесторы стремятся сбалансировать его, включив разные акции, чтобы в случае потери в цене одних компенсировать это ростом других. Кому-то интересны новички на рынке и перспективные "темные лошадки", кто-то предпочитает ставить на сильных игроков.

Например, акции Гугл стабильно росли в цене последние несколько лет. С середины 2020 года до середины 2021 стоимость выросла примерно на 70%. Так, если в июне прошлого года цена за штуку колебалась в районе $1421, то к аналогичному периоду 2021 года она выросла до $2437 (по состоянию на 17 июня).

Тем не менее инвестору крайне важно пристально следить за ситуацией — на котировки влияют как непосредственно связанные с компанией события (квартальная отчетность, поглощения, новые продукты и пр.), так и глобальные события (изменения в законодательстве, кризисы).

Инвесторы Alphabet (акции торгуются под тикером GOOGL) пристально следят за отчетностью компании, сезонностью (например, продажи интернет-рекламы растут в период праздников), проведением сделок по поглощению новых проектов/компаний, действиями конкурентов.

Все эти факторы и множество других деталей анализируют специалисты Freedom Finance, чтобы сформировать собственные прогнозы.

Первые шаги инвестора

Помочь с формированием инвестиционного портфеля на первых этапах может специалист. Так, у каждого клиента Freedom Finance Украина есть персональный инвестиционный консультант — он предоставляет всю необходимую информацию (бесплатно).

С чего начать?

Обратиться в Фридом Финанс Украина на ffin.ua или через контакт-центр. Заключить договор и открыть брокерский счет, на который будут зачислены активы. Пополнить счет на нужную сумму (в зависимости от выбранных акций). Приобрести выбранные акции.

Стратегия инвестирования будет зависеть от множества индивидуальных факторов. Можно собрать стабильный портфель и рассчитывать на рост капитала за счет постепенного увеличения цены активов. Другой путь — постоянно отслеживать рынок, покупать и продавать перспективные бумаги.

Чтобы освоить биржу как инструмент заработка, лучше инвестировать время и ресурсы в собственное обучение — клиентам Freedom Finance доступны специальные тренинги и курсы от экспертов с опытом на бирже 10+ лет.