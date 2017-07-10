Некоторые требования Ryanair могут нанести "Борисполю" 2 млрд гривень убытков в год — Рябикин

Требования, которые выдвинул ирландский лоукост-авиаперезчик Ryanair к ГП "Международный аэропорт Борисполь", противоречат украинскому законодательству и могут привести к ежегодным убыткам аэропорта в 2 млрд грн. Об этом во время пресс-конференции заявил генеральный директор аэропорта Павел Рябикин.

Рябикин представил требования авиаперевозчика, которые противоречат украинскому законодательству: бесплатные аэронавигация, стойки регистрации, стоянки для такси, площади под рекламу, аренда площадей в терминале, система приема багажа, офисы для продажи авиабилетов, земля для строительства отеля, закрепление мест стоянок для самолетов (технологически невозможно), офисы для службы аренды автомобилей.

Также Ryanair хочет единую ставку аэропортового сбора в $7,5 на пассажира на 4 года независимо от объема перевезенных пассажиров. Хотя публичная оферта "Борисполя" предполагает такую скидку для новых направлений с обязательством ежегодно наращивать перевозку пассажиров.

Ryanair просит от аэропорта 35% прибыли от доходов магазинов Duty-free и 60-дневное кредитование со стороны аэропорта.

Еще одно из требований, которое возмущает Рябикина, заключить контракт по английскому праву с возможностью арбитражного разбирательства в Английском суде.

По оценке специалистов аэропорта, убытки только от требования Ryanair применять ставку $7,5 на направление Киев — Лондон могут достигнуть 2 млрд грн. Причем их нанесет Борисполю не непосредственно лоукостер, а разбирательства с другими авиакомпаниями.

Поскольку по направлению Киев — Лондон уже летают BRITISH AIRWAYS в Хитроу и "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Гатвик, также другие авиакомпании трансферами, сумма аэропортовых сборов для них — от $20.

Но Ryanair, который планирует летать в Стенстед, требует применять единый пассажирский сбор в $7,5.

Рябикин прогнозирует, что скидки для Ryanair на этом маршруте вызовет разбирательство в Антимонопольном комитете недобросовестной конкуренции и установку льготной ставки в $7,5 для всех авиакомпаний на данном маршруте.

"Мы получим обращения других западных компаний, которые, летая из Киева долгие годы, платят высокую ставку... Они скажут: если вы даете для British $7,5, дайте и для нас $7,5. И мы не можем предсказать решение Антимонопольного комитета. Для нас расчетный риск составляет $25 млн в год, если подобная ставка будет представлена всем иностранным компаниям", — отметил Рябикин.

Что касается базового перевозчика "Борисполя", МАУ, то он тоже сможет получить ставку в $7,5: будет менять аэропорт прилета, не меняя город. Такая стратегия МАУ лишит "Борисполь" 750 млн грн.

"Прибавим к этой сумме те 360 млн грн, которые мы недополучаем в связи с сокращением базового пассажирского сбора и прибавим суммы, которые могут последовать в связи с исками международных компаний, и получим приблизительно 2 млрд грн", — подытожил Рябикин.

Гендиректор аэропорта также допустил, что контракт с Ryanair не будет подписан.

"Если контракт не будет подписан и кто-то будет искать "зраду", то ее не надо искать — она сидит перед вами. Потому что это моя позиция как менеджера несущего ответственность за предприятие, у которого четко в контракте указаны приоритеты: я обязан обеспечить выполнение финансовых планов и безубыточную деятельность предприятия. Можно подписать его другим путем, убрав директора с должности, но подписывать его, не договорившись по тем позициям, в том формате, который я озвучил, я не собираюсь", — подчеркнул Рябикин.

Он отметил использование политического давления на аэропорт: во время конфиденциальных переговоров копия каждого письма переписки с Ryanair попадает также министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, а затем это письмо оказывается у премьер-министра, который начинает вежливо и корректно, но живо интересоваться — а как там обстановка с Ryanair.

"Я не могу назвать такую обстановку иначе, чем нездоровой, где используется политическое давление для подписания такого контракта", — заявил Рябикин.

Ryanair анонсировал рейсы из Киева в Эйндховен, Лондон, Манчестер и Стокгольм. Из львовского аэропорта Ryanair собирается летать в Лондон, Эйндховен, Берлин и Мемминген, Краков, Вроцлав, Будапешт.

Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну — длиной 4 тыс. м, шириной 60 м; вторую — длиной 3,500 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.