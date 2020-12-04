НКРЭКУ опубликовала тарифы на распределение газа на 2021 год

НКРЭКУ рассчитала для всех облгазов тарифы на распределение газа на следующий год. Регулятор снизил тарифы в два-три раза по сравнению с теми, которые подали облгазы в своих расчетах. Об этом сообщили в пресс-службе Региональной газовой компании.

Там приводят в пример АО "Херсонгаз", который при действующем тарифе в размере 1,12 грн/кубометр подавал обоснование на повышение тарифа до 3,07 грн/кубометр. "Впрочем, в НКРЭКУ считают, что компании хватит и 1,8 грн/кубометр", — отмечают в компании.

Представители РГК добавляют, что не хуже аппетиты и в АО "Кировоградгаз", который находится под управлением НАК "Нафтогаз Украины". Газораспределительная компания газового монополиста подала обоснование на тариф в размере 3,15 грн/кубометр.

Это в три раза больше, чем действующий тариф на доставку — 1,04 грн/кубометр. Рассчитанный Регулятором тариф АО "Кировоградгаз" возрастет до 1,75 грн/кубометр.

Также НКРЭКУ срезала запросы операторов ГРМ, входящих в Региональную газовую компанию. Например, для АО "Львовгаз" и АО "Житомиргаз" уменьшили размер тарифа с 4,14 грн/кубометр до 1,79 грн/кубометр и 3,32 грн/кубометр до 1,82 грн/кубометр соответственно.

Большая разница между обоснованиями облгазов и утвержденными НКРЭКУ проектами объясняется тем, что в расчетах были учтены убытки предыдущих периодов. Речь идет о долгах, которые возникли в газораспределительных компаний перед АО "Укртрансгаз" из-за убыточности тарифа и которые они должны оплатить.

НКРЭКУ в своих расчетах основывается на том, чтобы покрыть обоснованные расходы газораспределительных компаний и компенсировать убытки компаний постепенно, а не за два года.

Предотвратить рост тарифов могли бы народные депутаты, если бы приняли законопроект №3800-1, который был зарегистрирован в Верховной Раде еще в конце июля 2020 года. Он предусматривает списание долгов, которые возникли из-за убыточности тарифов на распределение. Пока же этот законопроект не принят и эти долги должны быть компенсированы через тариф на доставку газа.