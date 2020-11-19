НКРЭКУ одобрила RAB-тарифы 25 операторам системы распределения

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила RAB-тарифы (стимулирующие тарифы) для всех 25 операторов системы распределения электроэнергии из 33 существующих, которые подали заявку на переход на новую систему.

Утвержденные Нацкомиссией тарифы устанавливают доходность в размере 3% на старую базу активов, существовавшую до начала действия тарифа, то есть, оборудование, введенное в эксплуатацию до 1 января 2020 года. На новую базу активов доходность устанавливается в размере 16,74%.

По словам главы комиссии Валерия Тарасюка, это компромиссный вариант, ведь увеличение ставки доходности на старую базу активов облэнерго до 6%, как предлагал бизнес, привел бы к росту тарифного дохода ОСР на 10 млрд грн.

ОСР обещают цифру и толчок для экономики

На заседании 18 ноября регулятор, в частности, оформил RAB-тарифы на 2021 год для операторов системы распределения, которые входят в холдинг "ДТЭК Сети" (конечный бенефициар — Ринат Ахметов). Это ДТЭК "Киевские электросети", ДТЭК "Донецкие электросети", ДТЭК "Днепровские электросети", ДТЭК "Одесские электросети", ДТЭК "Киевские региональные электросети", ДТЭК "Высоковольтные электросети".

"Благодаря переходу на стимулирующее тарифообразование, общий объем запланированных инвестиций в улучшение качества электроснабжения увеличится в среднем для всех ОСР ДТЭК Сети на 30% по сравнению с 2020 годом, — говорят в "ДТЭК Сети". — Инвестиции будут направлены на улучшение качества электроснабжения в соответствии с плановыми показателями, которые определяет НКРЭКУ: сокращение потерь электроэнергии в электросетях и сокращение показателя SAIDI (времени отключения электроэнергии)".

В частности, столичный оператор системы распределения "ДТЭК Киевские электросети", который ранее тратил на инфраструктуру 420 млн грн в год, в 2021 обещает проинвестировать 647 млн грн.

В качестве важных направлений в холдинге в целом говорят об автоматизации и цифровизации, которые в будущем позволят построить систему Smart Grid (умные сети). "ДТЭК считает внедрение стимулирующего тарифообразования положительным сигналом для украинской энергетики и важным шагом в переходе к рыночным механизмам регулирования отрасли", — говорят в компании, которая ожидает утверждения тарифов НКРЭКУ в декабре 2020 года.

Также глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк отметил, что во время общественных слушаний необходимо будет детально обсудить расчеты базы активов для "ДТЭК Днепровские электросети" и "ДТЭК Киевские электросети" с целью определения их объективности.

Другие операторы также готовы выполнять требования НКРЭКУ — уменьшить SAIDI до 150 минут за 13 лет. И обещают толчок для промышленности. "Увеличится закупка материалов, оборудования. Производители тоже должны быть готовы к этому" — рассказал Антон Перевертайло, "Винницаоблэнерго" во время 1 Ukrainian solar EPS forum. По его словам, основные вложения будут в наиболее изношенную инфраструктуру, сети 0,4-10 киловольт, однако сети 35-110 киловольт также подвергнутся модернизации.

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За и против

По словам исполнительного директора общественного союза "Умные электросети Украины" Александра Визира, 18 ноября 2020 года Украина фактически завершила путь, который начался еще в 2008 году. По его словам, в Украине изношенные электросети, а у операторов нет ни лишних денег, ни мотивации работать над развитием активов. Даже напротив, существующая система "Затраты+" стимулирует, фактически, рост затрат, которые ложатся на конечного потребителя.

В итоге сейчас показатель SAIDI в Украине 696 минут. В Румынии, стране с наиболее изношенной энергосистемой, в этом году, по словам Александра Визира, было 320 минут.

Еще одна проблема — потери в энергосетях. В 2018 году они составляли 9,8%, сейчас — 10,6%. Эти затраты также оплачивает потребитель. "Из средств, которые оператор получает по ставке доходности на старую базу половина идет на обновления. То есть, фактически, 1,5% из этих трех", — говорит Визир.

Таким образом, в несколько раз вырастут инвестпрограммы ОСР — в 2,5 раза. Таким же образом повысится и уровень инвестиций в сети. Все, чтобы достичь SAIDI 150 минут в городе, 300 в селе. Траты должны уменьшиться до 7,5%.

При этом, эксперты видят риски, которые открывает законодательство. Такие, как, например, желание операторов установить одну ставку на старую и новую базу. Это, говорит Андрей Оленюк, партнер юридической фирмы EVERLEGAL, может привести к тому, что оператор утратит желание инвестировать в развитие сетей. Также есть риск, что увеличится конечный тариф для потребителя. И риск возможного завышения стоимости своей базы. Впрочем, многие операторы наняли для этих расчетов компании Большой четверки. "Если через три года независимый аудит увидит отсутствие нарушений при работе RAB-тарифов, хорошо, если будут сюрпризы, мы поймем, что существующий регуляционный механизм не защищает систему против злоупотреблений".

Дмитрий Бунецкий, специально для Delo.ua