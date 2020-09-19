Нужно уволить нынешний менеджмент ЗТМК и провести честный конкурс на эту должность — Сивак

Также по словам Сивака, на сегодняшний день у комбината образовалась серьёзная задолженность перед работниками предприятия, а также местным и государственным бюджетами. По его данным, задолженность на ООО "ЗТМК" на 14.09.2020:

• по выплате заработной платы составляет 18 349 483,45 грн;

• долг по оплате единого взноса — 6 587 968,87 грн;

• долг по расчету с бюджетом в части военного сбора — 477 439,29 грн;

• долг по выплате налога на доходы физических лиц — 5 399 947,10 грн.

"Нынешнее положение дел на комбинате скорее ставит вопрос об увольнении Лубенникова, проведении прозрачного честного конкурса на должность гендиректора ЗТМК, и привлечении к ответственности тех чиновников Фонда госимущества Украины, решения которых стали причиной уничтожения предприятия. Повышение зарплаты себе в такой ситуации — плевок в лицо всему трудовому коллективу", — заявил Сивак.

По мнению экс-гендиректора ЗТМК, деньги на увеличение зарплаты нового и.о. директора планируется взять из целевого фонда, предназначенного для модернизации предприятия.

Сивак напомнил, что в 2013 году частный акционер вложил деньги в ЗТМК. Согласно решениям, достигнутым между государством и акционером, эти инвестиции зашли на предприятие в обмен на миноритарную долю в ООО "ЗТМК" в 49% для частного акционера.

"Часть инвестиций, а именно 177 млн гривен, была внесена с чётким целевым назначением: на модернизацию предприятия. Ни на какие другие цели эти деньги использоваться не могут. С 2013 года эти деньги лежат на депозитных счетах нетронутыми. Причина банальна — старый план модернизации требовал обновлений в связи с возникновением новых условий на рынке, ростом цен на электроэнергию и другие "новые вводные", возникшие в нашей экономике после 2014 года. Предложенный обновлённый план чиновники Фонда государственного имущества Украины за 6 лет так и не удосужились рассмотреть и утвердить. А также, не удосужились предложить своё видение", — пишет Владимир Сивак.

Согласно его информации, 10 августа 2020 года чиновники Фонда госимущества и и.о. директора Лубенников на собрании акционеров ООО "ЗТМК" приняли решение эти деньги потратить на текущие потребности завода. По словам Сивака, абсолютно игнорируя тот факт, что все эти средства находились на счетах исключительно под чёткое целевое назначение.

"Это — чистой воды беспредел и совершение уголовного преступления на глазах у всех сторон.

Показательно, что все заявления на сей счет в НАБУ были проигнорированы", — сообщил Сивак.

Также Владимир Сивак написал, что 3 сентября 2020 года Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство о возможном покушении новоназначенного руководства ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" на растрату денежных средств, внесенных инвестором на реконструкцию предприятия.

Напомним, Владимир Сивак — экс-генеральный директор ЗТМК, занимал свой пост с 2013 по 2020 годы. Был освобожден от занимаемой должности решением Фонда государственного имущества Украины 29 мая 2020 года, законность которого не признал, так как оно было принято без участия миноритарного акционера, компании Tolexis Trading Limited (Республика Кипр). С августа 2020 года — глава правления АО "Днипрогаз".

ЗТМК — единственный в Европе производитель губчатого титана. В ООО "ЗТМК" 51% уставного капитала принадлежит государству, 49% — частной компании Tolexis Trading Limited, входящей в холдинг Group DF.