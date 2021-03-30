Новости компаний 40 минут назад

Объединение лидеров: компания Payoneer вступила в EBA

Основанная более 20 лет назад при поддержке Еврокомиссии, сейчас EBA — самое влиятельное и большое бизнес-сообщество Украины

Генеральный менеджер Payoneer в Украине и Беларуси Игорь Ковалев Генеральный менеджер Payoneer в Украине и Беларуси Игорь Ковалев
Генеральный менеджер Payoneer в Украине и Беларуси Игорь Ковалев

В феврале 2021 международная платежная платформа Payoneer присоединилась к Европейской Бизнес Ассоциации (EBA).

Основанная более 20 лет назад при поддержке Еврокомиссии, сейчас EBA — самое влиятельное и большое бизнес-сообщество Украины, которое дает возможность лидерам индустрий совместно решать важные вопросы инвестиционного климата страны.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Игорь Ковалев, генеральный менеджер Payoneer в Украине и Беларуси, считает, что  ключевые изменения создаются только общими усилиями, поэтому присоединение к ЕВА  — это возможность поднять финтех индустрию Украины на новый уровень: "Вступление в EBA — важный шаг для нашей компании, который, я уверен, станет катализатором еще более смелых идей, инновационных продуктов, плодотворных сотрудничеств. Мы очень рады присоединиться к сообществу лидеров, где сможем обмениваться опытом и вместе создавать решения, которые принесут пользу не только нашим клиентам, но и всей финтех индустрии Украины".

В ЕВА также видят большие перспективы сотрудничества.

Исполнительный директор ЕВА Анна Деревянко

"Мы всегда стараемся идти в ногу со временем и быть на передовой изменений. Для нас с самого начала было важно сотрудничать с передовыми игроками рынка. Поэтому мы рады приветствовать компанию Payoneer в нашем сообществе бизнес-лидеров, которые своей активной позицией задают тренд для развития индустрии, общества, экономики и страны в целом. Уверена, что экспертиза Payoneer, как одной из наиболее динамичных компаний в секторе, поможет нам создать необходимые условия для внедрения инновационных финтех-решений и становления безналичной экономики в Украине", — отметила Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Профи профита: 25 лидеров финансовых рынков по версии "ТОП-100. Рейтинги крупнейших"
Профи профита: 25 лидеров финансовых рынков по версии "ТОП-100. Рейтинги крупнейших"
Xiaomi представляет в Украине Mi 11 Lite 5G и Mi 11 Lite
Xiaomi представляет в Украине Mi 11 Lite 5G и Mi 11 Lite
Які подарунки можна дарувати на будь-яку святкову подію?
Які подарунки можна дарувати на будь-яку святкову подію?
Загрузка...
Новое видео
"Юмор — это мощный HR-инструмент сплочения коллектива", — основательницы Business Stand Up Agency о стендап-культуре в Украине

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Борьба с конвертационными центрами: выиграна битва, но не война

  3. В округе №87 "минировали" ОИК: вторые сутки не могут определить победителя выборов в Раду

  4. Украина уже потратила на закупки вакцин от коронавируса 40% выделенных на это денег

  5. Итальянские власти запретили круизным лайнерам заходить в Венецию

Ивент
SHE Congress 2021: украинские предпринимательницы расскажут, как масштабировать бизнес
SHE Congress 2021: украинские предпринимательницы расскажут, как масштабировать бизнес
Ключевая тема главного события деловых женщин SHE Congress 2021: "Break the rules: как построить глобальный бизнес, разрушить стереотипы и ограничивающие убеждения, чтобы сделать шаг к масштабному бизнесу или реализоваться в карьере"
Загрузка...