Объединение лидеров: компания Payoneer вступила в EBA

В феврале 2021 международная платежная платформа Payoneer присоединилась к Европейской Бизнес Ассоциации (EBA).

Основанная более 20 лет назад при поддержке Еврокомиссии, сейчас EBA — самое влиятельное и большое бизнес-сообщество Украины, которое дает возможность лидерам индустрий совместно решать важные вопросы инвестиционного климата страны.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Игорь Ковалев, генеральный менеджер Payoneer в Украине и Беларуси, считает, что ключевые изменения создаются только общими усилиями, поэтому присоединение к ЕВА — это возможность поднять финтех индустрию Украины на новый уровень: "Вступление в EBA — важный шаг для нашей компании, который, я уверен, станет катализатором еще более смелых идей, инновационных продуктов, плодотворных сотрудничеств. Мы очень рады присоединиться к сообществу лидеров, где сможем обмениваться опытом и вместе создавать решения, которые принесут пользу не только нашим клиентам, но и всей финтех индустрии Украины".

В ЕВА также видят большие перспективы сотрудничества.

"Мы всегда стараемся идти в ногу со временем и быть на передовой изменений. Для нас с самого начала было важно сотрудничать с передовыми игроками рынка. Поэтому мы рады приветствовать компанию Payoneer в нашем сообществе бизнес-лидеров, которые своей активной позицией задают тренд для развития индустрии, общества, экономики и страны в целом. Уверена, что экспертиза Payoneer, как одной из наиболее динамичных компаний в секторе, поможет нам создать необходимые условия для внедрения инновационных финтех-решений и становления безналичной экономики в Украине", — отметила Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации.